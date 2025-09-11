Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко в эфире 24 Канала отметил, что ключевыми точками давления должны стать Москва и Санкт-Петербург. Он подчеркнул, что регулярные удары именно по этим центрам изменят отношение россиян к войне.

Смотрите также Бьем по логистике: военнослужащий назвал главные задачи СОУ на фронте

Москва и Санкт-Петербург как ключевые цели

Удары по инфраструктуре России уже затрагивают Москву, где начинается дефицит горючего. Владимир Огрызко объяснил, что именно столица и Санкт-Петербург являются ключевыми центрами, на которые следует направлять регулярное давление.

Надо несмотря ни на что давить на два ключевых центра – на их столицу и на Санкт-Петербург. Если взять эти два объекта под особое внимание и регулярно делать то, что нужно, ситуация для Московии станет абсолютно понятной,

– отметил экс-министр.

Огрызко подчеркнул, что именно Москва и Санкт-Петербург остаются относительно защищенными от последствий войны. Именно это создает иллюзию для местных жителей, что боевые действия не касаются их жизни.

Жители этих двух регионов до сих пор считают, что война – это где-то очень далеко. Поэтому они не чувствуют ее настоящей цены,

– отметил дипломат.

Он отметил, что давление на эти города заставит российское общество по-другому воспринять войну и может стать важным фактором для изменения настроений внутри страны.

Последние удары по нефтепереработке России: что известно