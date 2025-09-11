Зокрема, як припустив ветеран армії США Пол Левандовський в ефірі 24 Каналу, їхнє офіційне визнання могло б суттєво змінити перебіг війни. Він також наголосив на значенні переваги в повітрі, яка здатна позбавити російську армію можливості для опору.
Дивіться також "ЗСУ видихнуться швидше, ніж економіка Росії": наскільки реалістичний новий розрахунок Путіна
Американські добровольці як сигнал для Кремля
Під час інтерв'ю пролунала думка, що офіційне представлення американських добровольців різко змінило б ситуацію на фронті. Левандовський погодився з цим припущенням, додавши важливу деталь.
Для цього навіть не знадобилися б американські наземні війська,
– сказав ветеран.
Ветеран навів приклад недавнього удару Ізраїлю по об'єктах у Тегерані. Він зазначив, що іранська система ППО була створена за допомогою російських фахівців, які переконували місцеву владу в її надійності та здатності протистояти армії, підготовленій за стандартами НАТО.
Ізраїльтяни, які були озброєні F-35 та сучасними американськими системами, прорвали іранську протиповітряну оборону, і ті не чинили жодного опору. Ізраїль не втратив жодного літака,
– зазначив він.
На думку Левандовського, цей випадок продемонстрував, що навіть найновіші комплекси, які Росія експортує своїм партнерам, не витримують протистояння з сучасними західними технологіями.
Висновок із прикладу Ізраїлю, підкреслив ветеран, полягає у вирішальному значенні контролю над небом. Саме він визначає успіх оборони чи наступу у сучасних конфліктах.
Стало очевидно, що господство в повітрі все ще може бути вирішальним фактором, якщо є технології, здатні долати системи ППО,
– наголосив ветеран.
Він вважає, що навіть часткове застосування американської авіації в межах окупованих територій України зробило б російську армію беззахисною. Такий сценарій міг би істотно скоротити тривалість війни.
Іноземні війська в Україні: які кроки готують союзники
- На зустрічі в Парижі учасники "коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України після завершення війни. Остаточної згоди щодо відправки військ не досягли, але понад 20 країн висловили готовність долучитися до посилення оборони.
- Частина держав планує надати контингенти після завершення бойових дій, інші готові забезпечити підтримку у вигляді логістики, контролю в повітрі чи на морі. США, за попередніми планами, можуть надати розвідувальні можливості та прикриття з повітря.
- Обговорюється стратегія перетворення України на "дикобраза" – державу, здатну самостійно відбити повторну агресію. Вона передбачає створення багатонаціональних сил, масштабне посилення ППО та нові санкції проти Росії.