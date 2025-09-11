Зокрема, як припустив ветеран армії США Пол Левандовський в ефірі 24 Каналу, їхнє офіційне визнання могло б суттєво змінити перебіг війни. Він також наголосив на значенні переваги в повітрі, яка здатна позбавити російську армію можливості для опору.

Американські добровольці як сигнал для Кремля

Під час інтерв'ю пролунала думка, що офіційне представлення американських добровольців різко змінило б ситуацію на фронті. Левандовський погодився з цим припущенням, додавши важливу деталь.

Для цього навіть не знадобилися б американські наземні війська,

– сказав ветеран.

Ветеран навів приклад недавнього удару Ізраїлю по об'єктах у Тегерані. Він зазначив, що іранська система ППО була створена за допомогою російських фахівців, які переконували місцеву владу в її надійності та здатності протистояти армії, підготовленій за стандартами НАТО.

Ізраїльтяни, які були озброєні F-35 та сучасними американськими системами, прорвали іранську протиповітряну оборону, і ті не чинили жодного опору. Ізраїль не втратив жодного літака,

– зазначив він.

На думку Левандовського, цей випадок продемонстрував, що навіть найновіші комплекси, які Росія експортує своїм партнерам, не витримують протистояння з сучасними західними технологіями.

Висновок із прикладу Ізраїлю, підкреслив ветеран, полягає у вирішальному значенні контролю над небом. Саме він визначає успіх оборони чи наступу у сучасних конфліктах.

Стало очевидно, що господство в повітрі все ще може бути вирішальним фактором, якщо є технології, здатні долати системи ППО,

– наголосив ветеран.

Він вважає, що навіть часткове застосування американської авіації в межах окупованих територій України зробило б російську армію беззахисною. Такий сценарій міг би істотно скоротити тривалість війни.

