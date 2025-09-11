Ветеран армии США Пол Левандовский в эфире 24 Канала пояснил, что именно превосходство в воздухе может стать решающим фактором в войне. Он подчеркнул, что даже без наземного присутствия американских войск это сделало бы российскую армию беспомощной.

Смотрите также "ВСУ выдохнутся быстрее, чем экономика России": насколько реалистичен новый расчет Путина

Что показала операция в Иране?

Ветеран привел пример недавнего удара Израиля по объектам в Тегеране. Он отметил, что иранская система ПВО была создана с помощью российских специалистов, которые убеждали местные власти в ее надежности и способности противостоять армии, подготовленной по стандартам НАТО.

Израильтяне, которые были вооружены F-35 и современными американскими системами, прорвали иранскую противовоздушную оборону, и те не оказали никакого сопротивления. Израиль не потерял ни одного самолета,

– отметил он.

По мнению Левандовского, этот случай продемонстрировал, что даже новейшие комплексы, которые Россия экспортирует своим партнерам, не выдерживают противостояния с современными западными технологиями.

Вывод из примера Израиля, подчеркнул ветеран, заключается в решающем значении контроля над небом. Именно он определяет успех обороны или наступления в современных конфликтах.

Стало очевидно, что господство в воздухе все еще может быть решающим фактором, если есть технологии, способные преодолевать системы ПВО,

– подчеркнул ветеран.

Он считает, что даже частичное применение американской авиации в пределах оккупированных территорий Украины сделало бы российскую армию беззащитной. Такой сценарий мог бы существенно сократить продолжительность войны.

Гарантии безопасности для Украины: какие шаги готовят союзники