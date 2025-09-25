Одним из приоритетов НАТО должно стать срочное усовершенствование системы противодействия дронам, особенно в Восточной Европе. А также четкое определение того, как Альянс будет реагировать на рост российских провокаций.

Об этом в эфире 24 Канала сказал старший научный сотрудник по вопросам мира, безопасности и оборонной организации "Друзья Европы", бывший заместитель генерального секретаря НАТО по новым вызовам и безопасности Джейми Ши.

Что должна сделать Европа для защиты от российских дронов?

Некоторые члены НАТО говорят, что Альянс должен сбивать российские самолеты, которые нарушают его воздушное пространство, другие – настроены осторожнее. Хуже всего в отношениях с Россией – неоднозначность, поэтому НАТО должно найти технические решения и очертить красные линии.

В то же время здесь для Украины открываются новые возможности. Ведь Владимир Зеленский предложил сотрудничество с украинской оборонной промышленностью, которая значительно опережает НАТО в многоуровневой системе противодействия защиты от дронов.

Украинцы имеют большой опыт и много возможностей для перехвата дронов. В НАТО же этого нет. Поэтому я вижу здесь уникальную возможность интегрировать украинское воздушное пространство в единую систему противовоздушной обороны НАТО,

– сказал Джейми Ши.

Украина также может присоединиться к совместным проектам с НАТО, например, "стена дронов". На днях состоялась онлайн-встреча министров обороны восточноевропейских стран ЕС, в частности, Финляндии, стран Балтии, Польши, Норвегии и Дании, которые больше всего испытывают угрозы. Украину также пригласили принять участие во встрече, посвященной "стене дронов".

Это свидетельствует о том, что нам нужна гораздо более эффективная система отслеживания полетов дронов, которые пересекают территорию Украины и Беларуси,

– отметил экс-заместитель генерального секретаря НАТО.

По его мнению, после атак на Запад Украины, а также учитывая вероятность того, что российские дроны и ракеты могут пересекать воздушное пространство НАТО есть смысл в создании так называемой бесполетной зоны шириной 100 километров вдоль украинской границы, которую будет контролировать Альянс. Это позволит перехватывать в украинском пространстве дроны и ракеты, которые летят в направлении НАТО. Именно такие идеи, по моему мнению, важны.

Кроме того, Европейский Союз, вероятно, готовится включить Украину в инвестиционную программу, объемом 150 миллиардов евро. Эта программа позволит украинским и европейским оборонным компаниям совместно работать над инвестициями, обменом технологиями, а также предусматривает увеличение европейских инвестиций в оборонную промышленность Украины.

Однако главная проблема заключается в том, что когда НАТО ничего не делает, Владимир Путин идет на эскалацию. Единственное, что может снизить уровень напряжения – решительные действия Альянса, установление четких "красных линий" сдерживания, ведь бездействие НАТО Путин воспринимает как слабость. Провокации не прекратятся, они будут продолжаться.

