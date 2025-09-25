Одним із пріоритетів НАТО має стати термінове удосконалення системи протидії дронам, особливо у Східній Європі. А також чітке визначення того, як Альянс реагуватиме на зростання російських провокацій.

Про це в етері 24 Каналу сказав старший науковий співробітник з питань миру, безпеки та оборонної організації "Друзі Європи", колишній заступник генерального секретаря НАТО з нових викликів та безпеки Джеймі Ші.

Цікаво Генерал-лейтенант США назвав 4 кроки, які захистять НАТО від російських атак

Що повинна зробити Європа для захисту від російських дронів?

Деякі члени НАТО кажуть, що Альянс повинен збивати російські літаки, які порушують його повітряний простір, інші – налаштовані обережніше. Найгірше у відносинах з Росією – неоднозначність, тому НАТО має знайти технічні рішення і окреслити червоні лінії.

Водночас тут для України відкриваються нові можливості. Адже Володимир Зеленський запропонував співпрацю з українською оборонною промисловістю, яка значно випереджає НАТО у багаторівневій системі протидії захисту від дронів.

Українці мають великий досвід і багато можливостей для перехоплення дронів. У НАТО ж цього немає. Тому я бачу тут унікальну нагоду інтегрувати український повітряний простір в єдину систему протиповітряної оборони НАТО,

– мовив Джеймі Ші.

Україна також може долучитися до спільних проєктів з НАТО, наприклад, "стіна дронів". Днями відбулася онлайн-зустріч міністрів оборони східноєвропейських країн ЄС, зокрема, Фінляндії, країн Балтії, Польщі, Норвегії та Данії, які найбільше відчувають загрози. Україну також запросили взяти участь у зустрічі, присвяченій "стіні дронів".

Це свідчить про те, що нам потрібна набагато ефективніша система відстеження польотів дронів, які перетинають територію України та Білорусі,

– зауважив ексзаступник генерального секретаря НАТО.

На його думку, після атак на Захід України, а також з огляду на ймовірність того, що російські дрони та ракети можуть перетинати повітряний простір НАТО є сенс у створенні так званої безпольотної зони завширшки 100 кілометрів вздовж українського кордону, яку контролюватиме Альянс. Це дозволить перехоплювати в українському просторі дрони та ракети, які летять у напрямку НАТО. Саме такі ідеї, на мою думку, є важливими.

Крім того, Європейський Союз, ймовірно, готується включити Україну до інвестиційної програми, обсягом 150 мільярдів євро. Ця програма дозволить українським та європейським оборонним компаніям спільно працювати над інвестиціями, обміном технологіями, а також передбачає збільшення європейських інвестицій в оборонну промисловість України.

Однак головна проблема полягає у тому, що коли НАТО нічого не робить, Володимир Путін йде на ескалацію. Єдине, що може знизити рівень напруги – рішучі дії Альянсу, встановлення чітких "червоних ліній" стримування, адже бездіяльність НАТО Путін сприймає як слабкість. Провокації не припиняться, вони триватимуть.

НАТО може атакувати російські повітряні цілі: як реагують у Росії