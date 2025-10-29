Генерал армии назвал 3 условия, которые заставят Путина пойти на уступки
- Николай Маломуж считает, что для давления на Владимира Путина нужны военные аргументы, в частности, поставки оружия из США и других стран, закупка на внешних рынках, а также развитие украинского ВПК.
- Другие условия включают оперативное давление на Путина и его окружение, а также санкции против России, в частности, вторичные, которые нацелены на энергоресурсы.
Планы Владимира Путина по полной оккупации Украины провалились. Однако он не будет сдаваться просто так. Для того, чтобы кремлевский диктатор пошел на уступки, нужны мощные аргументы.
Речь идет о военных аргументах, давление на Путина и его окружение, санкции против России. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Смотрите также Встреча, которую ждет мир: как Трамп хочет заставить Си Цзиньпина и Путина закончить войну в Украине
Что сможет прижать Путина?
Николай Маломуж отметил, что прежде всего важны военные аргументы. Украине нужны поставки вооружения. В частности, закупка оружия у США. Также Франция, Великобритания, Германия и другие предоставляют нашему государству дополнительные ресурсы. ВСУ нужны SAMP/T, IRIS-T и другие системы, которые позволят усилить нашу оборонную, наступательную составляющую.
Также для украинской армии важна закупка на внешних третьих рынках мира любых видов вооружения и боеприпасов, развитие украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, изменение стратегии. Нужна не только оборона, но и проведение контрударов, подготовка неожиданных наступательных операций.
Второе условие – оперативное. Это давление на так называемого главу Кремля, его окружение. Лишение ресурсов – это болезненная тема путинских элит. Это существенно повлияет на их желание договариваться.
Это наиболее болезненная тема для них. Они быстро шли на договоренности. Потому что это касалось каждого и их родственников. Поэтому одно из условий – оперативное давление. Это огромная тема,
– подчеркнул генерал армии.
Третье условие – это санкции против России. В частности, вторичные, те, которые нацелены на энергоресурсы. Это еще один удар для Москвы. В комплексе с военно-оперативными условиями это сильно прижмет Путина.
Что известно о планах Путина?
Украинская разведка узнала, что Путин хвастался союзникам, что Россия оккупирует весь Донбасс до 15 октября. Владимир Зеленский отметил, что России не удастся быстро захватить территорию Украины.
Владимир Путин отдал приказ захватить Покровск. Издание The Financial Times пишет, что кремлевский диктатор установил срок выполнения до середины ноября 2025 года.
Путин пытается спровоцировать массовую панику и бегство людей из части Украины. Как отметили в The Economist, Россия намерена сделать территории Востока Украины непригодными для жизни, разрушить промышленность, вызвать панику у украинцев и спровоцировать новую волну эмиграции.