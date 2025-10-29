Генерал армії назвав 3 умови, які змусять Путіна піти на поступки

Плани Володимира Путіна щодо повної окупації України провалилися. Однак він не здаватиметься просто так. Для того, щоб кремлівський диктатор пішов на поступки, потрібні потужні аргументи.

Мовиться про військові аргументи, тиск на Путіна та його оточення, санкції проти Росії. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Що зможе притиснути Путіна?

Микола Маломуж зазначив, що насамперед важливі військові аргументи. Україні потрібні поставки озброєння. Зокрема, закупівля зброї у США. Також Франція, Велика Британія, Німеччина та інші надають нашій державі додаткові ресурси. ЗСУ потрібні SAMP/T, IRIS-T та інші системи, які дозволять посилити нашу оборонну, наступальну складову.

Також для української армії важлива закупівля на зовнішніх третіх ринках світу будь-яких видів озброєння та боєприпасів, розвиток українського військово-промислового комплексу. Крім того, зміна стратегії. Потрібна не тільки оборона, а й проведення контрударів, підготовка неочікуваних наступальних операцій.

Друга умова – оперативна. Це тиск на так званого очільника Кремля, його оточення. Позбавлення ресурсів – це болюча тема путінських еліт. Це суттєво вплине на їхнє бажання домовлятися.

Це найбільш болюча тема для них. Вони швидко йшли на домовленості. Тому що це стосувалися кожного та їхніх родичів. Тому одна з умов – оперативний тиск. Це величезна тема,

– підкреслив генерал армії.

Третя умова – це санкції проти Росії. Зокрема, вторинні, ті, які націлені на енергоресурси. Це ще один удар для Москви. У комплексі з військово-оперативними умовами це сильно притисне Путіна.

Що відомо про плани Путіна?