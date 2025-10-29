Речь идет о военных аргументах, давление на Путина и его окружение, санкции против России. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Что сможет прижать Путина?

Николай Маломуж отметил, что прежде всего важны военные аргументы. Украине нужны поставки вооружения. В частности, закупка оружия у США. Также Франция, Великобритания, Германия и другие предоставляют нашему государству дополнительные ресурсы. ВСУ нужны SAMP/T, IRIS-T и другие системы, которые позволят усилить нашу оборонную, наступательную составляющую.

Также для украинской армии важна закупка на внешних третьих рынках мира любых видов вооружения и боеприпасов, развитие украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, изменение стратегии. Нужна не только оборона, но и проведение контрударов, подготовка неожиданных наступательных операций.

Второе условие – оперативное. Это давление на так называемого главу Кремля, его окружение. Лишение ресурсов – это болезненная тема путинских элит. Это существенно повлияет на их желание договариваться.

Это наиболее болезненная тема для них. Они быстро шли на договоренности. Потому что это касалось каждого и их родственников. Поэтому одно из условий – оперативное давление. Это огромная тема,

– подчеркнул генерал армии.

Третье условие – это санкции против России. В частности, вторичные, те, которые нацелены на энергоресурсы. Это еще один удар для Москвы. В комплексе с военно-оперативными условиями это сильно прижмет Путина.

Что известно о планах Путина?