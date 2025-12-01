Появятся реальные шансы, – дипломат назвал, что может заставить Трампа начать движение к миру
- Дональд Трамп находится под серьезным внутренним давлением в США из-за дела Джеффри Эпштейна.
- Украина и Европа могут использовать внешнее давление, чтобы побудить Трампа к действиям по миру в Украине.
Сейчас президент США Дональд Трамп будет находиться под серьезным внутренним давлением. В частности, из-за обнародования материалов Минюста по делу Джеффри Эпштейна, к которому может быть причастен американский лидер.
В то же время Украина и Европа могут начать свое внешнее давление на Трампа. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко озвучил 24 Каналу мнение, что могут появиться шансы, что лидер Штатов начнет путь к миру в Украине.
Какие два фактора важны?
Владимир Огрызко отметил, что дело Эпштейна может быть вариантом для Трампа. Ведь когда идет расследование, Министерство юстиции может запретить публикацию файлов.
Сейчас президент США находится под серьезным внутренним давлением. Однако если на американского лидера будет направлено также внешнее давление, в частности, Европы, то это может быть положительным моментом для Украины.
Украина может сыграть на некоторых моментах относительно Трампа. Экс-министр МИД Украины предположил, что если президент Штатов будет находиться в трудной ситуации, то ему может быть выгодно положить конец глобальной угрозе, которой является Россия.
Поэтому здесь шансы есть. Но они будут зависеть от двух факторов. От того, насколько сильным будет внутриполитическое давление на Трампа, насколько мы с европейцами будем делать то же самое. Если бы это удалось, то у нас есть все шансы,
– считает Огрызко.
Трамп и дело Эпштейна: что известно?
В сентябре 2025 года демократы показали копию письма, которое Дональд Трамп мог написать фигуранту секс-скандалов Джеффри Эпштейну. В письме, вероятно, говорится о разговоре между Трампом и Эпштейном на фоне нарисованного от руки контура женского тела. Подпись Трампа расположена чуть ниже бедер на рисунке. Это письмо вошло в альбом где собраны записки, присланные сексуальному преступнику Эпштейну на его 50-летие в 2003 году. Впрочем, в Белом доме отрицают это.
Также в письмах упоминается, что Дональд Трамп провел несколько часов с одной из жертв. Члены Республиканской партии из Комитета утверждают, что этой женщиной является Вирджиния Джуффре. Это одна из самых известных жертв Эпштейна, которая покончила жизнь самоубийством.
Недавно Дональд Трамп заявил, что подписал законопроект, согласно которому Министерство юстиции США должно обнародовать все свои файлы, связанные с скандальным делом Джеффри Эпштейна. В то же время американский президент обвинил демократов в попытке скрыть соответствующие файлы от общественности.