З'являться реальні шанси, – дипломат назвав, що може змусити Трампа почати рух до миру
- Дональд Трамп перебуває під серйозним внутрішнім тиском у США через справу Джеффрі Епштейна.
- Україна та Європа можуть використовувати зовнішній тиск, щоб спонукати Трампа до дій щодо миру в Україні.
Зараз президент США Дональд Трамп перебуватиме під серйозним внутрішнім тиском. Зокрема, через оприлюднення матеріалів Мін’юсту щодо справи Джеффрі Епштейна, до якої може бути причетний американський лідер.
Водночас Україна та Європа можуть почати свій зовнішній тиск на Трампа. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко озвучив 24 Каналу думку, що можуть з’явитися шанси, що лідер Штатів почне шлях до миру в Україні.
Які два фактори важливі?
Володимир Огризко зазначив, що справа Епштейна може бути варіантом для Трампа. Адже коли триває розслідування, Міністерство юстиції може заборонити публікацію файлів.
Зараз президент США перебуває під серйозним внутрішнім тиском. Однак якщо на американського лідера буде спрямований також зовнішній тиск, зокрема, Європи, то це може бути позитивним моментом для України.
Україна може зіграти на деяких моментах щодо Трампа. Ексміністр МЗС України припустив, що якщо президент Штатів перебуватиме у скрутній ситуації, то йому може бути вигідно покласти край глобальній загрозі, якою є Росія.
Тому тут шанси є. Але вони будуть залежати від двох факторів. Від того, наскільки сильним буде внутрішньополітичний тиск на Трампа, наскільки ми з європейцями будемо робити те ж саме. Якби це вдалося, то у нас є усі шанси,
– вважає Огризко.
Трамп і справа Епштейна: що відомо?
У вересні 2025 року демократи показали копію листа, який Дональд Трамп міг написати фігуранту секс-скандалів Джеффрі Епштейну. У листі, ймовірно, йдеться про розмову між Трампом та Епштейном на фоні намальованого від руки контуру жіночого тіла. Підпис Трампа розташований трохи нижче стегон на малюнку. Цей лист увійшов до альбому де зібрано записки, надіслані сексуальному злочинцю Епштейну на його 50-річчя у 2003 році. Втім, у Білому домі заперечили це.
Також у листах згадується, що Дональд Трамп провів кілька годин з однією з жертв. Члени Республіканської партії з Комітету стверджують, що цією жінкою є Вірджинія Джуффре. Це одна з найвідоміших жертв Епштейна, яка покінчила життя самогубством.
Нещодавно Дональд Трамп заявив, що підписав законопроєкт, відповідно до якого Міністерство юстиції США повинно оприлюднити усі свої файли, пов'язані зі скандальною справою Джеффрі Епштейна. Водночас американський президент звинуватив демократів у спробі приховати відповідні файли від громадськості.