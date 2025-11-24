Чувствительные вещи я обсужу с Трампом, – Зеленский сделал заявление после переговоров в Женеве

Владимир Зеленский заявил, что делегация Украины вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами. Он планирует обсудить с американским лидером "чувствительные вещи".

Что сказал Зеленский после переговоров в Женеве?

Президент подтвердил, что делегация Украины вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами. "Теперь перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным", – отметил он.

По словам Зеленского, пунктов мирного плана Трампа стало меньше: уже не 28. Он отметил, что нужно много работать, чтобы сделать финальный документ.

Команда наша докладывала сегодня уже по новому драфту шагов, и это действительно правильный подход – чувствительные вещи, сенситивные я обсужу с Президентом Трампом,

– отметил Зеленский.

Украина, по его словам, никогда не будет преградой для мира. "Это наш принцип, общий принцип, и миллионы украинцев рассчитывают и заслуживают достойный мир", – говорит Зеленский.

Как прошли переговоры в Швейцарии?