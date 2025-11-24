Чувствительные вещи я обсужу с Трампом, – Зеленский сделал заявление после переговоров в Женеве
- Зеленский заявил, что украинская делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской и европейскими сторонами.
- Он планирует обсудить с Трампом "чувствительные вещи" и отметил, что пунктов мирного плана стало меньше, чем было раньше.
Владимир Зеленский заявил, что делегация Украины вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами. Он планирует обсудить с американским лидером "чувствительные вещи".
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.
Что сказал Зеленский после переговоров в Женеве?
Президент подтвердил, что делегация Украины вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами. "Теперь перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным", – отметил он.
По словам Зеленского, пунктов мирного плана Трампа стало меньше: уже не 28. Он отметил, что нужно много работать, чтобы сделать финальный документ.
Команда наша докладывала сегодня уже по новому драфту шагов, и это действительно правильный подход – чувствительные вещи, сенситивные я обсужу с Президентом Трампом,
– отметил Зеленский.
Украина, по его словам, никогда не будет преградой для мира. "Это наш принцип, общий принцип, и миллионы украинцев рассчитывают и заслуживают достойный мир", – говорит Зеленский.
Как прошли переговоры в Швейцарии?
В Швейцарии 23 ноября состоялись переговоры США, Украины и Европы по мирному плану американского президента Дональда Трампа.
Украина и Соединенные Штаты вместе довольны переговорами в Женеве, которые прошли продуктивно. Во время обсуждений удалось несколько согласовать позиции сторон и определить дальнейшие шаги.
Чиновники Украины и США обсуждали возможность визита Владимира Зеленского в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом, однако в Белом доме заявили, что на этой неделе такая встреча не запланирована.