Чутливі речі я обговорю з Трампом, – Зеленський зробив заяву після перемовин у Женеві
- Зеленський заявив, що українська делегація повернулася з Женеви після переговорів з американською та європейськими сторонами.
- Він планує обговорити з Трампом "чутливі речі" та зазначив, що пунктів мирного плану стало менше, ніж було раніше.
Володимир Зеленський заявив, що делегація України повернулася із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами. Він планує обговорити з американським лідером "чутливі речі".
Про це пише 24 Канал із посиланням на Президента України Володимира Зеленського.
Що сказав Зеленський після переговорів у Женеві?
Президент підтвердив, що делегація України повернулася із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами. "Тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним", – зазначив він.
За словами Зеленського, пунктів мирного плану Трампа стало менше: вже не 28. Він зауважив, що потрібно багато працювати, аби зробити фінальний документ.
Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід – чутливі речі, сенситивні я обговорю з Президентом Трампом,
– зазначив Зеленський.
Україна, за його словами, ніколи не буде перепоною для миру. "Це наш принцип, спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир", – каже Зеленський.
Як відбулися перемовини у Швейцарії?
У Швейцарії 23 листопада відбулися переговори США, України та Європи щодо мирного плану американського президента Дональда Трампа.
Україна та Сполучені Штати разом задоволені переговорами в Женеві, які пройшли продуктивно. Під час обговорень вдалося дещо узгодити позиції сторін і визначити подальші кроки.
Посадовці України та США обговорювали можливість візиту Володимира Зеленського до Вашингтону для переговорів з Дональдом Трампом, проте у Білому домі заявили, що цього тижня така зустріч не запланована.