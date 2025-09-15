Глава Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) Александр Цывинский с первых дней полномасштабного вторжения принял важное для себя решение – остаться в Украине, несмотря на то, что ожидало бы наше государство в результате российской агрессии. Со временем он только укреплялся в убеждении, что поступил правильно.

Александр Цывинский в эфире 24 Канала объяснил, какой единственный приоритет сейчас должен быть у всех украинцев. Также директор БЭБ отметил, какие проблемы с зарплатами работников существуют в его ведомстве.

Готов ли глава уехать навсегда из Украины?

Цивинский отметил, что ни при каких условиях не выехал бы навсегда из Украины.

Я себе этого не представляю. 24 февраля 2022 года я принял решение, что буду в Киеве, что бы там ни было. Даже если, не дай Бог, его захватят, мы будем осуществлять свою работу. И до последнего будем делать так, чтобы его не захватили,

– подчеркнул он.

Он уже 25 февраля вместе с большим количеством собратьев был в наиболее ценном месте страны – в правительственном квартале.

Мы были готовы осуществлять все, что необходимо для того, чтобы представители органов государственной власти, которые управляют страной, могли работать. Почти до конца 2022 года я служил,

– объяснил глава БЭБ.

Цывинский уверен, что бы не было, как бы все не менялось, если возникнут внутренние проблемы в стране, он готов решать их.

Если внешний агрессор, надо действовать до последнего. Сейчас это для нас всех должно быть единственный приоритет,

– сказал Александр Цывинский.

Он добавил, что последний украинский тайник советская власть обнаружила в 1952 году. Поэтому украинцы умеют бороться за свою свободу.

