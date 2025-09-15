Я себе этого не представляю, – директор БЭБ честно ответил, на что сейчас не готов
- Александр Цивинский заявил, что никогда не уедет из Украины и готов работать в Киеве при любых условиях.
- Он подчеркнул, что главным приоритетом для всех украинцев должна быть борьба с внешним агрессором.
Глава Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) Александр Цывинский с первых дней полномасштабного вторжения принял важное для себя решение – остаться в Украине, несмотря на то, что ожидало бы наше государство в результате российской агрессии. Со временем он только укреплялся в убеждении, что поступил правильно.
Александр Цывинский в эфире 24 Канала объяснил, какой единственный приоритет сейчас должен быть у всех украинцев. Также директор БЭБ отметил, какие проблемы с зарплатами работников существуют в его ведомстве.
Готов ли глава уехать навсегда из Украины?
Цивинский отметил, что ни при каких условиях не выехал бы навсегда из Украины.
Я себе этого не представляю. 24 февраля 2022 года я принял решение, что буду в Киеве, что бы там ни было. Даже если, не дай Бог, его захватят, мы будем осуществлять свою работу. И до последнего будем делать так, чтобы его не захватили,
– подчеркнул он.
Он уже 25 февраля вместе с большим количеством собратьев был в наиболее ценном месте страны – в правительственном квартале.
Мы были готовы осуществлять все, что необходимо для того, чтобы представители органов государственной власти, которые управляют страной, могли работать. Почти до конца 2022 года я служил,
– объяснил глава БЭБ.
Цывинский уверен, что бы не было, как бы все не менялось, если возникнут внутренние проблемы в стране, он готов решать их.
Если внешний агрессор, надо действовать до последнего. Сейчас это для нас всех должно быть единственный приоритет,
– сказал Александр Цывинский.
Он добавил, что последний украинский тайник советская власть обнаружила в 1952 году. Поэтому украинцы умеют бороться за свою свободу.
Что известно о деятельности БЭБ?
Аналитики Бюро экономической безопасности Украины нашло в Черновицкой области нарушения на сумму в 9 миллионов гривен в публичных закупках в тендере. Речь идет о капитальном ремонте в модульном городке для ВПО.
Во Львове БЭБ обнаружило сеть, осуществлявшую нелегальную продажу электронных сигарет и жидкостей к ним. Семеро мужчин осуществляли закупку, перевозили и продавали этот товар без акцизных марок.
БЭБ и СБУ разоблачили, что на Киевщине начальник финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ присваивал средства, которые были предназначены для приобретения беспилотных авиационных комплексов. Они предназначались для украинских военных на Краматорском направлении.