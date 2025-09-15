Глава Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Олександр Цивінський з перших днів повномасштабного вторгнення ухвалив важливе для себе рішення – залишитися в Україні, попри що очікувало б нашу державу внаслідок російської агресії. З часом він лише укріплювався у переконанні, що вчинив правильно.

Олександр Цивінський в ефірі 24 Каналу пояснив, який єдиний пріоритет зараз має бути у всіх українців. Також директор БЕБ зазначив, які проблеми із зарплатами працівників існують у його відомстві.

Як українці вміють боротися за свою свободу?

Цивінський наголосив, що ані за жодної умови не виїхав би назавжди з України.

Я собі цього не уявляю. 24 лютого 2022 року я ухвалив рішення, що буду в Києві, що б там не було. Навіть якщо, не дай Боже, його захоплять, ми будемо здійснювати свою роботу. І до останнього будемо робити так, щоб його не захопили,

– підкреслив він.

Він вже 25 лютого разом з великою кількістю побратимів був у найбільш цінному місці країни – в урядовому кварталі.

Ми були готові здійснювати усе, що необхідно для того, щоб представники органів державної влади, які керують країною, могли працювати. Майже до кінця 2022 року я служив,

– пояснив глава БЕБ.

Цивінський впевнений, що б не було, як би все не змінювалось, якщо виникнуть внутрішні проблеми в країні, він готовий розв’язувати їх.

Якщо зовнішній агресор, треба діяти до останнього. Зараз це для нас усіх має бути єдиний пріоритет,

– сказав Олександр Цивінський.

Він додав, що останню українську криївку радянська влада виявила в 1952 році. Тому українці вміють боротися за свою свободу.

Що відомо про діяльність БЕБ?