Яку схему організував начфін?

Мова йде про безпілотні авіаційні комплекси, які закуповували для українських оборонців на Краматорському напрямку, повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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За даними служби, ці дрони українські військові використовують для аеророзвідки, а також коригування артилерійського вогню по штурмових групах росіян. Саме на них вирішив нажитися начфін бригади.

Як показало слідство, підозрюваний організував оборудку за допомогою свого приятеля.

Він уклав кілька договорів на закупівлю дронів за завищеними цінами з підприємством товариша.

Лише в одному із підтверджених епізодів начфін з приятелем нажилися на безпілотниках у сумі близько 2 мільйонів гривень.

Важливо! За вкрадені кошти, як повідомили в СБУ, можна було купити ще кілька оптових партій розвідувальних дронів, необхідних ЗСУ.

Що загрожує начфіну за розкрадання коштів?

Правоохоронці провели судово-медичну експертизу, яка підтвердила розкрадання коштів начфіном.

Окрім того, під час обшуків у його будинку та на місці служби виявили документи, які підтверджують шахрайську схему.

СБУ та БЕБ викрили начфіна бригади ЗСУ, який розкрадав кошти на закупівлі дронів / СБУ

На підставі зібраних доказів начфіну бригади та його спільнику-підприємцю повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).,

– заявили у СБУ.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування й встановлюють всі обставини злочину, щоб притягнути винних до відповідальності.

Важливо! За махінацію з коштами для ЗСУ начфіну бригади і його спільнику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.