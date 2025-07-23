Як Україна протидіятиме шахедам?

Завдяки таким діям, відбудеться забезпечення війська значною кількістю дронів-перехоплювачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова.

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Михайло Федоров Перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації ​​Детально обговорили тему дронів-перехоплювачів. Разом працюємо над захистом українського неба та пошуком відповіді на російський шахедний терор. Держава готова законтрактувати все, що до кінця року зможуть виробити компанії.

Федоров також відзначив волонтерів та благодійні фонди, які не тільки закуповують перехоплювачі, а й сприяють навчанню екіпажів пілотів. Міністр вказав, що держава має підтримувати тих, хто прагне допомагати військовим.

Обговорили логістику, доставку FPV на фронт. Розуміємо всі проблеми, з якими стикаються волонтери, виробники на кожному етапі. Наше завдання як держави – допомогти кожному, хто готовий забезпечувати фронт та підтримувати військових,

– каже Федоров.

Нагадаємо! Держава уже законтрактувала 4 виробників дронів.