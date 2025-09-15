Олександр Цивінський в ефірі 24 Каналу пояснив, який єдиний пріоритет зараз має бути у всіх українців. Також директор БЕБ зазначив, які проблеми із зарплатами працівників існують у його відомстві.
Чи готовий очільник виїхати назавжди з України?
Цивінський наголосив, що ані за жодної умови не виїхав би назавжди з України.
Я собі цього не уявляю. 24 лютого 2022 року я ухвалив рішення, що буду в Києві, що б там не було. Навіть якщо, не дай Боже, його захоплять, ми будемо здійснювати свою роботу. І до останнього будемо робити так, щоб його не захопили,
– підкреслив він.
Він вже 25 лютого разом з великою кількістю побратимів був у найбільш цінному місці країни – в урядовому кварталі.
Ми були готові здійснювати усе, що необхідно для того, щоб представники органів державної влади, які керують країною, могли працювати. Майже до кінця 2022 року я служив,
– пояснив глава БЕБ.
Цивінський впевнений, що б не було, як би все не змінювалось, якщо виникнуть внутрішні проблеми в країні, він готовий розв’язувати їх.
Якщо зовнішній агресор, треба діяти до останнього. Зараз це для нас усіх має бути єдиний пріоритет,
– сказав Олександр Цивінський.
Він додав, що останню українську криївку радянська влада виявила в 1952 році. Тому українці вміють боротися за свою свободу.
Що відомо про діяльність БЕБ?
Аналітики Бюро економічної безпеки України знайшло у Чернівецькій області порушення на суму 9 мільйонів гривень у публічних закупівлях у тендері. Йдеться про капітальний ремонт у модульному містечку для ВПО.
У Львові БЕБ виявило мережу, що здійснювала нелегальний продаж електронних сигарет та рідин до них. Семеро чоловіків здійснювали закупівлю, перевозили та продавали цей товар без акцизних марок.
БЕБ та СБУ викрили, що на Київщині начальник фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ привласнював кошти, що були призначені для придбання безпілотних авіаційних комплексів. Вони призначалися для українських військових на Краматорському напрямку.