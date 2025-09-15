Олександр Цивінський в ефірі 24 Каналу пояснив, який єдиний пріоритет зараз має бути у всіх українців. Також директор БЕБ зазначив, які проблеми із зарплатами працівників існують у його відомстві.

Чи готовий очільник виїхати назавжди з України?

Цивінський наголосив, що ані за жодної умови не виїхав би назавжди з України.

Я собі цього не уявляю. 24 лютого 2022 року я ухвалив рішення, що буду в Києві, що б там не було. Навіть якщо, не дай Боже, його захоплять, ми будемо здійснювати свою роботу. І до останнього будемо робити так, щоб його не захопили,
– підкреслив він.

Він вже 25 лютого разом з великою кількістю побратимів був у найбільш цінному місці країни – в урядовому кварталі.

Ми були готові здійснювати усе, що необхідно для того, щоб представники органів державної влади, які керують країною, могли працювати. Майже до кінця 2022 року я служив,
– пояснив глава БЕБ.

Цивінський впевнений, що б не було, як би все не змінювалось, якщо виникнуть внутрішні проблеми в країні, він готовий розв’язувати їх.

Якщо зовнішній агресор, треба діяти до останнього. Зараз це для нас усіх має бути єдиний пріоритет,
– сказав Олександр Цивінський.

Він додав, що останню українську криївку радянська влада виявила в 1952 році. Тому українці вміють боротися за свою свободу.

Що відомо про діяльність БЕБ?

  • Аналітики Бюро економічної безпеки України знайшло у Чернівецькій області порушення на суму 9 мільйонів гривень у публічних закупівлях у тендері. Йдеться про капітальний ремонт у модульному містечку для ВПО.

  • У Львові БЕБ виявило мережу, що здійснювала нелегальний продаж електронних сигарет та рідин до них. Семеро чоловіків здійснювали закупівлю, перевозили та продавали цей товар без акцизних марок.

  • БЕБ та СБУ викрили, що на Київщині начальник фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ привласнював кошти, що були призначені для придбання безпілотних авіаційних комплексів. Вони призначалися для українських військових на Краматорському напрямку.