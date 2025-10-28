Украина не планирует останавливаться: Зеленский озвучил результаты дальнобойных ударов по России
- Украина нанесла дальнобойные удары по российским НПЗ, что сократило их мощности более чем на 20% и привело к дефициту топлива.
- Около 90-95% ударов осуществляется украинским оружием, с европейской используются только Storm Shadow и SCALP.
Дальнобойные удары Украины по территории России, в частности по НПЗ, значительно сократили производство топлива – враг потерял около пятой части мощностей. Большинство атак осуществляются преимущественно украинским оружием, а из европейского ракет используются лишь Storm Shadow и в меньшем количестве SCALP.
На встрече с журналистами Владимир Зеленский рассказал, что обсуждение дополнительных поставок дальнобойного оружия с партнерами продолжается, пишет 24 Канал.
Смотрите также Ситуация в Покровске и переговоры: главные тезисы Зеленского во время встречи с журналистами
Как украинские удары повлияли на российскую экономику?
По словам Зеленского, после поражения украинскими силами вражеской критической инфраструктуры, в частности нефтеперерабатывающих заводов, Россия понесла ощутимые экономические потери.
По оценкам, россияне потеряли более 20% мощностей нефтепереработки и до 27% производства топлива. Из-за этого возник дефицит дизеля и появились очереди на заправках.
Россияне после поражения части заводов были вынуждены перераспределить нагрузку на другие предприятия, которые начали увеличивать объемы производства.
У них есть нефтеперерабатывающая отрасль, есть соответствующее количество заводов. Мы поразили определенное количество заводов, у них упало это. Когда они начали восстанавливать и увидели очереди машин, то перераспределили объемы по другим нефтеперерабатывающим заводам,
– говорит Владимир Зеленский.
Украина же не планирует останавливаться, более того – продолжать работу по новым целям, чтобы ослабить способность врага финансировать эту войну.
Какое оружие делает россиянам больно?
Владимир Зеленский сообщил, что около 90 – 95% поражений осуществляются украинским оружием. Из европейских систем Украина применяет только Storm Shadow в нормальном количестве, в меньшем – SCALP. Других видов вооружения Европы пока нет.
Надо просто над этим ежедневно работать. Нашим производителям дальнобойного оружия – производить, нам – постоянно искать деньги на это, и ежедневно работать над ослаблением "русских",
– добавляет президент.
Целью таких ударов является ослабление врага, поскольку доходы от НПЗ финансируют военные действия врага.
Что известно о последних атаках на Россию?
26 октября украинские дроны долетели до столицы России. Из-за угрозы ударных дронов в Москве объявили воздушную тревогу. Впоследствии телеграмм-каналы подтвердили попадание в Серпуховскую нефтебазу в Московской области, в сети появились кадры пожара.
Россияне 26 октября вводили план "Ковёр" – на этот раз на аэродроме "Шайковка" и в аэропорту "Калуга", которые расположены в Калужской области. Кроме того, мэр Москвы заявил, что силы ПВО сбили 1 дрон, который летел на столицу.
Ночью 26 октября Россию атаковали дроны сразу в нескольких областях. Минобороны России сообщают, что сбили 82 беспилотника, а в 9 областях были слышны взрывы.