Украина не планирует останавливаться: Зеленский озвучил результаты дальнобойных ударов по России

Дальнобойные удары Украины по территории России, в частности по НПЗ, значительно сократили производство топлива – враг потерял около пятой части мощностей. Большинство атак осуществляются преимущественно украинским оружием, а из европейского ракет используются лишь Storm Shadow и в меньшем количестве SCALP.

На встрече с журналистами Владимир Зеленский рассказал, что обсуждение дополнительных поставок дальнобойного оружия с партнерами продолжается, пишет 24 Канал.

Смотрите также Ситуация в Покровске и переговоры: главные тезисы Зеленского во время встречи с журналистами

Как украинские удары повлияли на российскую экономику?

По словам Зеленского, после поражения украинскими силами вражеской критической инфраструктуры, в частности нефтеперерабатывающих заводов, Россия понесла ощутимые экономические потери.

По оценкам, россияне потеряли более 20% мощностей нефтепереработки и до 27% производства топлива. Из-за этого возник дефицит дизеля и появились очереди на заправках.

Россияне после поражения части заводов были вынуждены перераспределить нагрузку на другие предприятия, которые начали увеличивать объемы производства.

У них есть нефтеперерабатывающая отрасль, есть соответствующее количество заводов. Мы поразили определенное количество заводов, у них упало это. Когда они начали восстанавливать и увидели очереди машин, то перераспределили объемы по другим нефтеперерабатывающим заводам,

– говорит Владимир Зеленский.

Украина же не планирует останавливаться, более того – продолжать работу по новым целям, чтобы ослабить способность врага финансировать эту войну.

Какое оружие делает россиянам больно?

Владимир Зеленский сообщил, что около 90 – 95% поражений осуществляются украинским оружием. Из европейских систем Украина применяет только Storm Shadow в нормальном количестве, в меньшем – SCALP. Других видов вооружения Европы пока нет.

Надо просто над этим ежедневно работать. Нашим производителям дальнобойного оружия – производить, нам – постоянно искать деньги на это, и ежедневно работать над ослаблением "русских",

– добавляет президент.

Целью таких ударов является ослабление врага, поскольку доходы от НПЗ финансируют военные действия врага.

Что известно о последних атаках на Россию?