О главных заявлениях Зеленского на встрече с журналистами рассказывает 24 Канал.
Что Зеленский рассказал журналистам?
После введения санкций они отправляют Дмитриева в США, Лавров выходит, все они говорят, что "томагавков" они вроде бы не боятся, санкций они вроде бы не боятся. Дмитриев приехал в Америку, бегает там по всем каналам, где его еще принимают, и кричит – "мы ничего не боимся". На самом деле, они боятся всего этого, "Когда мы в Париже говорили с господином Виткоффом, я сказал, что вопрос не в Венгрии, а в лидере Венгрии – он все блокирует Украине. Если будут результаты, Бог с ним, – пусть переговоры состоятся где угодно. Если это будет условие трехсторонней встречи, а значит мы выйдем с каким-то положительным финалом для Украины, прежде всего по окончанию войны, то Бог с ним, – пусть он зарабатывает свои бенефиты. Наша задача – это окончание войны. Здесь сигнал о том, что мы не знаем в каком формате будет встреча. Это во-первых. Во-вторых, Орбан не демонстрирует никакого позитива в отношении Украины. В-третьих – мы уже имели недееспособный Будапештский меморандум. То есть не очень веришь в чистоту этого соглашения. Но если трехсторонняя встреча и об окончании войны, то мы готовы – все равно где", – отметил глава государства. В недавнем интервью премьер Польши Дональд Туск рассказал, что в последнем разговоре с Владимиром Зеленским, тот ему сказал, что Украина готова воевать еще 2 – 3 года. Президент объяснил журналистам, откуда взялись эти цифры. "У них такая в голове программа – 2 – 3 года. Давайте акцептуем, что 2 – 3 года мы будем стабильно помогать с финансами Украине. Война может закончиться раньше, но все равно нужны деньги на восстановление. И нужно, чтобы военный знал, что у него есть заработная плата. Потому что вернется Путин снова с агрессией или не вернется после того, как эта война закончится, – мы пока знаем. И поэтому это важно понять – какой будет стабильная поддержка Украины со стороны партнеров", Для Путина самое опасное в ситуации с "российскими" активами то, что Европа фактически подаст ему сигнал: продолжать войну на истощение Украины больше не имеет смысла, потому что финансово Украина не упадет. Речь идет не о готовности или неготовности воевать, а о том, что Запад показал четкую позицию – Украину продолжат поддерживать и финансировать, сколько потребуется. Это означает, что Россия не получит преимущества, и смысл в продолжении войны для нее исчезает. Глава государства сомневается, что глава Кремля захочет с ним встречаться. Путину договоренность между Россией и Украиной не нужна. Сам президент говорит, что ему безразлично, в каком формате заканчивать войну. Главное – чтобы это не делали без Украины. Владимир Зеленский допустил вариант, когда Трамп сначала встречается с Путиным, а потом с ним, чтобы согласовать позиции сторон. Однако ни в коем случае лидеры США и России не должны договариваться о судьбе Украины у нее за спиной. Для чего Президенту Трампу договариваться о чем-то с Путиным, без учета нашей позиции? Кто сказал, что потом мы эту позицию примем? То есть это не выгодно, Отопление учреждений социальной сферы в части общин уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа, Мы благодарны за эти санкции президенту США – "Роснефть" и "Лукойл" и еще различные дочерние предприятия. То, что сделал президент Трамп – ударил действительно действенными санкциями по "русским", Ожидается, что Россия таким образом будет терять 5 миллиардов долларов ежемесячно. Он также отметил действия Франции, которая начала останавливать танкеры "теневого флота" России. Зеленский заявил, что платформа по истребителям Gripen открывает Швеция. Также Соединенные Штаты Америки должны поддержать соответствующее решение. Он объяснил почему Украина выбрала "Грипен" как одну из основных платформ будущей боевой авиации. "Обслуживание "Грипена" – дешевле, потому что наименьшее количество людей должно быть привлечено. Для нашего пилота со специальностью и опытом – это не полтора года обучения, как, например, у нас было с F-16, а 6 месяцев. Все летно-посадочные технические возможности у "Грипенов" тоже выгодные, вы знаете – они могут взлетать и садиться на трассы. Также важно, что "Грипены" удобны в вопросе применения оружия", – рассказал президент. Украина выбрала для себя F-16, Gripen и Rafale. Швеция поставит Украине 150 новых Gripen. Главный вопрос – мы договорились о локализации “Грипена”. Я считаю, что это историческая договоренность, Будущий флот украинской авиации должен составить 250 современных боевых самолетов. Мы нашли деньги – около 70% от того, что нам нужно на импорт газа, Украина подписывает трехлетние контракты с ключевым производителями. Сейчас ориентир именно на долгосрочные контракты. Из 57 главных контрактов подписано 26. До конца года должны все подписать. Президент добавил, что будет контролировать выполнение этого плана. На Новопавловском направлении бои ведутся в 6 населенных пунктах. Ранее их было 4, а до того 8, то есть ситуация остается постоянной. Украинским защитникам удается не допускать расширения проблем на этом направлении. На Сумском направлении украинские силы продвинулись на 700 метров. На других направлениях ситуация остается стабильной, враг успехов не имеет. Россия применяла свои ССО, но они были уничтожены, рассказал Зеленский. Президент сообщил, что украинские силы наращивают группировки в Покровске для защиты города. Сейчас около 200 россиян проникли в Покровск. Их фиксируют с помощью дронов. Их уничтожают сразу после того как находят или как те открывают огонь, выдавая свое расположение. Покровск на сегодня – главная цель россиян. Они очень хотели, чтобы одной из основных целей был Купянск. Но там они не имеют на сегодня таких возможностей, Он подчеркнул, что Покровск фигурировал во всех планах и приказах россиян. Город хотели оккупировать еще год назад. "На мой взгляд, такого результата, который они могут “продать” американцам, у них нет. Они же им показывают карты уже с захваченным Покровском, рассказывают, как они на Днепровщине стоят, как они захватили 90% востока Украины. Это просто ложь", – отметил он. Зеленский считает, что захват Покровска России нужен только для ярких пропагандистских заголовков о том, что Украина будет терять территории и в дальнейшем, поэтому она якобы должна выйти с востока. Впрочем, удерживание города силами Украины доказывает миру, "что они врут и что надо и стоит продолжать помогать Украине".
