Есть хорошие результаты в нашей дальнобойности, – Зеленский
- Зеленский сообщил об успешных результатах украинских дальнобойных ударов, в частности на российской территории.
Продолжается подготовка к технологической ставке, что будет посвящена производству дронов различных типов и ракет.
Владимир Зеленский заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. После президент поблагодарил украинских воинов "за точность".
Речь идет о результатах по дальнобойности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост украинского лидера от 29 сентября.
Что известно о дальнобойных ударах Украины?
Украинский президент сообщил о "хороших результатах в нашей дальнобойности".
Украина защищается справедливо, и на российской территории это ощутимо,
– отметил он.
Кроме того, Зеленский рассказал о подготовке технологической Ставки, которая во многом будет посвящена украинской дальнобойности, а именно производству дронов различных типов и ракет.
Накануне, 28 сентября, он уделил время общению с производителями, как результат – будут конкретные поручения Министерству обороны Украины и военным.
К слову, также Сырский доложил президенту о ситуации на фронте, в частности в районах Покровска и Доброполья. Защитники продолжают контрнаступательную операцию, в рамках которой освобождено более 174 квадратных километров и зачищено более 194 квадратных километров.
Продолжаем защиту наших позиций и на других направлениях. Отдельное внимание – ситуации в Купянске. Благодарен каждому нашему подразделению, который обеспечивает уничтожение оккупантов,
– подытожил Зеленский.
Как Украина атаковала завод в Брянской области?
- Напомним, 29 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ ударили по ОАО "Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области России.
- В ВМС уточнили, что защитники использовали ракеты "Нептун"; дальность этого полета – более 240 километров.
- На территории объекта зафиксированы взрывы и пожар.
- Предприятие производит различные электрические соединители для военных и общепромышленных применений. Продукцию используют в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях.