Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Опісля президент подякував українським воїнам "за влучність".

Йдеться про результати щодо далекобійності. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пост українського лідера від 29 вересня.

Що відомо про далекобійні удари України?

Український президент повідомив про "хороші результати в нашої далекобійності".

Україна захищається справедливо, і на російській території це відчутно,

– зазначив він.

Окрім того, Зеленський розповів про підготовку технологічної Ставки, яка великою мірою буде присвячена українській далекобійності, а саме виробництву дронів різних типів і ракет.

Напередодні, 28 вересня, він приділив час спілкуванню з виробниками, як результат – будуть конкретні доручення Міністерству оборони України та військовим.

До слова, також Сирський доповів президентові про ситуацію на фронті, зокрема в районах Покровська й Добропілля. Захисники продовжують контрнаступальну операцію, у межах якої звільнено понад 174 квадратних кілометри та зачищено понад 194 квадратних кілометри.

Продовжуємо захист наших позицій і на інших напрямках. Окрема увага – ситуації в Куп'янську. Вдячний кожному нашому підрозділу, який забезпечує знищення окупантів,

– підсумував Зеленський.

