Що пишуть про вибухи у Росії?

У телеграм-каналах повідомили про пожежу на заводі "Електродеталь" у Карачаєві Брянської області Росії. Загоряння сталося, ймовірно, внаслідок атаки безпілотників.

Зверніть увагу! АТ "Карачевський завод "Електродеталь" – це провідний розробник і виробник прямокутних електричних з'єднувачів для військового та загальнопромислового застосування. Електричні з'єднувачі широко використовуються в енергетиці, ППО, суднобудуванні, системах РЕБ та авіації.

У мережі поширили фото ймовірних наслідків атаки дронів на російський завод уночі 29 вересня.

