Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторинговий ресурс Exilenova+.
Що пишуть про вибухи у Росії?
У телеграм-каналах повідомили про пожежу на заводі "Електродеталь" у Карачаєві Брянської області Росії. Загоряння сталося, ймовірно, внаслідок атаки безпілотників.
Зверніть увагу! АТ "Карачевський завод "Електродеталь" – це провідний розробник і виробник прямокутних електричних з'єднувачів для військового та загальнопромислового застосування. Електричні з'єднувачі широко використовуються в енергетиці, ППО, суднобудуванні, системах РЕБ та авіації.
Безпілотники могли спричинити пожежу на заводі: дивіться фото очевидців
У мережі поширили фото ймовірних наслідків атаки дронів на російський завод уночі 29 вересня.
Де в Росії було гучно останнім часом?
Нагадаємо, що 28 вересня в Бєлгороді через атаку дронів зникло світло і вода. Губернатор Бєлгорода заявив про нібито удар ЗСУ по інфраструктурі, що викликало значні перебої з електропостачанням та можливі проблеми з системами оповіщення.
Німецький генерал Майк Келлер вважає, що українські військові покращили свої можливості для ударів по цілях в глибині території Росії, що зацікавило НАТО. Військове співробітництво України з альянсом розширюється.
Також відомо, що далекобійні безпілотники СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово" в Чуваській Республіці Росії в ніч проти 27 вересня, що підтвердив голова регіону.