Малыша-рекордсмена из Винницы постригли: какая теперь прическа у Данила
Источник:Лана Ветрова
В Виннице мальчик Даниил в 9-месячном возрасте уже имел волосы длиной в 20 сантиметров. Однако впоследствии стало известно, что малыша постригли.
Во вторник, 4 апреля, руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова проинформировала, что мальчика-рекордсмена с длинными волосами постригли. Собственно, в феврале ему дали награду за волосы длиной 20 сантиметров в девятимесячном возрасте.
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Как сейчас выглядит Данил
Заметим, что к апрелю малышу, вероятно, уже исполнился годик. Если смотрел на его фотографии с "роскошной шевелюрой", то может показаться, что на него нацепили парик. Однако эти волосы являются настоящими, а не накладными.
Опаньки! Нашего рекордсмена постригли. Как говорят маркетологи: потерял узнаваемость,
– написала Лана Ветрова.
Даниил из Винницы до стрижки и после / Фото из соцсетей
Следует сказать, что родители не знают, чем обусловлен быстрый рост волос у мальчика. Однако, как известно, за укрепление и ускорение роста волос отвечает именно витамин B. Можно не сомневаться, что у Данила его достаточно.
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Самый длинный брак
- Вспомним к этой теме о другом рекорде, который установила супружеская пара из села Кухари в Киевской области. Собственно, Василий и Прасковья Кириченко вместе уже 75 лет, чем заслужили награду от Национального реестра рекордов Украины
- Познакомились мужчина и женщина, когда Василию было 96, а Прасковье – 92. Тогда как раз была Вторая мировая война. Расписаться им удалось 22 февраля 1948 года.
- Вместе с тем известно, что мировой рекорд по продолжительности брака составляет 82 года. Все желают супругам Кириченко быть вместе столько и еще дольше.