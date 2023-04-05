Малыша-рекордсмена из Винницы постригли: какая теперь прическа у Данила

В Виннице мальчик Даниил в 9-месячном возрасте уже имел волосы длиной в 20 сантиметров. Однако впоследствии стало известно, что малыша постригли.

Во вторник, 4 апреля, руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова проинформировала, что мальчика-рекордсмена с длинными волосами постригли. Собственно, в феврале ему дали награду за волосы длиной 20 сантиметров в девятимесячном возрасте.

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Как сейчас выглядит Данил

Заметим, что к апрелю малышу, вероятно, уже исполнился годик. Если смотрел на его фотографии с "роскошной шевелюрой", то может показаться, что на него нацепили парик. Однако эти волосы являются настоящими, а не накладными.

Опаньки! Нашего рекордсмена постригли. Как говорят маркетологи: потерял узнаваемость,

– написала Лана Ветрова.

Даниил из Винницы до стрижки и после / Фото из соцсетей

Следует сказать, что родители не знают, чем обусловлен быстрый рост волос у мальчика. Однако, как известно, за укрепление и ускорение роста волос отвечает именно витамин B. Можно не сомневаться, что у Данила его достаточно.

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Самый длинный брак