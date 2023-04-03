Василий и Прасковья познакомились в землянке еще во время Второй мировой. Ей 92, ему – 96 и вместе в браке они уже 75 лет.

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Самый длительный зафиксированный в Украине

Они рассказывают, что секрет такой долгой супружеской жизни – никогда не ссориться друг с другом.

Не думала, потому что были молодые еще, думали, что молодые, кто знает, сколько проживем. Жили в мире, не ссорились, делились и горем и счастьем, всем делились,

– отметила женщина.

Брак Василия и Прасковии – самый продолжительный зафиксированный в Украине.

К сожалению, сохранить подлинники документов супругам не удалось. Впрочем, недавно они обновили отметки в паспортах, подтверждающих дату их росписи 22 февраля 1948 года. А еще нашли свои фотографии со времен первых свиданий, где на обороте сохранились даже письма, которые Василий тогда писал любимой.

"Это превышение предыдущего рекорда, который произошел в Виннице - семья Макаренко, на сегодняшний день их брак 71 год - это превышение на 4 года. Действующий мировой рекорд сейчас - 82 года продолжительности брака", – говорят в национальном реестре.

Трогательная история знакомства

Пара познакомилась еще во время Второй мировой войны. Тогда их село только что освободили от немецких захватчиков. Свою первую встречу помнят в мельчайших деталях. "Он рассказывает тогда: ты пришла в землянку, и я сразу тебя приметил, потому что ты мне понравилась. Он лучший на всю деревню был, он так красив был и кудрявый сильно", – вспоминает женщина.

Она до сих пор хранит каждое письмо от любимого и каждую их общую фотографию. Они обручились 48-го, впоследствии у супругов родилась дочь, теперь уже двое внуков, четверо правнуков и двое праправнуков. Все они сейчас живут в США. "Большая семья, но приехать не могут. Приезжали бы, если бы не эта война", – говорят в семье.

Что им придется еще раз переживать войну, даже подумать не могли, говорит Прасковья Андреевна. Во время Второй мировой воевал ее отец, потом попал в плен, а когда вернулся домой, начал партизанить. "Связали колючей проводкой им руки и хотели пустить под лед, но сильно замерзшая река, не получилось, не пробили. Их привезли в сарай, всех партизан собрали, кого подстрелили, а потом подожгли и там они сгорели", – рассказывает женщина.