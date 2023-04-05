Малюка-рекордсмена з Вінниці постригли: яка тепер зачіска в Данила
Джерело:Лана Вєтрова
У Вінниці хлопчик Данило у 9-місячному віці уже мав волосся довжиною у 20 сантиметрів. Однак згодом стало відомо, що малюка постригли.
У вівторок, 4 квітня, керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова проінформувала, що хлопчика-рекордсмена з довгим волоссям постригли. Власне, у лютому йому дали нагороду за волосся довжиною у 20 сантиметрів у дев'ятимісячному віці.
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Як тепер виглядає Данило
Зауважимо, що станом на квітень малюкові, ймовірно, уже виповнився рочок. Якщо дивився на його фотографії з "розкішною шевелюрою", то може видатись, що на нього вчепили перуку. Однак це волосся є справжнім, а не накладним.
Опаньки! Нашого рекордсмена постригли. Як кажуть маркетологи: втратив впізнаванність,
– написала Лана Вєтрова.
Данило з Вінниці до стрижки та після / Фото зі соцмереж
Слід сказати, що батьки не знають, чим зумовлений швидкий ріст волосся у хлопчика. Однак, як відомо, за зміцнення та прискорення росту волосся відповідає саме вітамін B. Можна не сумніватися, що у Данила його вдосталь.
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Найдовший шлюб
- Згадаємо до цієї теми про інший рекорд, який встановила подружня пара із села Кухарі в Київській області. Власне, Василь та Парасковія Кириченко разом уже 75 років, чим заслужили нагороду від Національного реєстру рекордів України.
- Познайомились чоловік та жінка, коли Василю було 96, а Парасковії – 92. Тоді якраз була Друга світова війна. Розписатись їм вдалось 22 лютого 1948 року.
- Разом з тим відомо, що світовий рекорд щодо тривалості шлюбу становить 82 роки. Усі бажають подружжю Кириченків бути разом стільки та ще довше.