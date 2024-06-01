В лесополосе возле Полтавы нашли погибшую 12-летнюю девочку, которая пропала почти неделю назад

В лесополосе вблизи Полтавы нашли тело 12-летней Дарьи Волошиной. Правоохранители разыскивали девочку четверо суток.

По информации областного управления полиции, девочку разыскали 31 мая. На ее теле были признаки насильственной смерти.

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Девочку нашли мертвой

Дарья Волошина исчезла вечером 26 мая 2024 года вблизи центрального рынка в Полтаве.

Как сообщили правоохранители, в причастности к исчезновению и смерти девушки подозревают 57-летнего полтавчанина с криминальным прошлым. Его уже задержали и сообщили о подозрении в совершении действий сексуального характера и умышленном убийстве малолетней.

Мужчина пытался скрыть следы своего жестокого преступления: он на собственном автомобиле вывез ребенка за пределы Полтавы, убил и скрыл тело в лесополосе.

Однако, оперативникам и следователям совместно с полиграфологом удалось получить доказательства его причастности к исчезновению Дарьи. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и судебных экспертиз, необходимых для установления всех обстоятельств преступления,

– сообщили в пресс-службе.

Девочку искали четверо суток. Преступнику грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Дарию искали в пределах города, проверяли двор и те места, куда мог бы попасть ребенок.

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В Национальной полиции сообщили, что 2-летнего мальчика из села Борисовка Белгород-Днестровского района со вчерашнего вечера искали в течение всей ночи. Там рассказали, что обследовали населенный пункт, поля и дороги, которые ведут к райцентру Татарбунары.

В Нацполиции сообщили, что Ваня ушел из дома с домашней собакой Хати. К счастью, впоследствии мальчика удалось найти.