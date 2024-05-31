Трагедия произошла в прошлом году в мае во Владимирском районе. Доведенный до отчаяния из-за постоянных притеснений со стороны отца 13-летний парень совершил самоубийство путем повешения. Сотрудники полиции начали тщательно изучать обстоятельства происшествия.

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Отец довел собственных детей до самоубийства

Как рассказала ювенальная полицейская, которая одной из первых прибыла тогда на место трагедии, Людмила Самолюк, семья является многодетной. Несколько лет назад самоубийство совершила одна из дочерей.

Тогда подозрение вызвали взгляды отца, который систематически оказывал психологическое домашнее насилие в отношении всех членов семьи, а особенно в отношении несовершеннолетнего сына.

Он сам провозгласил себя исповедником странной веры, по которой все должны ему подчиняться и выполнять только его наставления,

– рассказала полицейская.

Отмечается, что отец, который исповедует собственную веру, заставлял сына чувствовать обиду, страх, вину и никчемность, из-за чего парень получил психологические травмы, которые мешали ему развиваться.

Мужчина контролировал поведение и мысли своего сына, ограничивал в любых подростковых развлечениях, загружал работой и довольно часто бил ребенка.

Ограничения, запугивания религиозного содержания, принуждение к повиновению и физическому труду настолько повлияли на эмоциональное состояние парня, что он видел только один выход из ситуации – совершение самоубийства, что и совершил.

Все молчали о многочисленных издевательствах

В полиции утверждают, что к сожалению, в течение длительного периода издевательств ни родные, ни соседи в полицию по этому поводу не обращались. Однако следователям удалось шаг за шагом собрать доказательную базу.

Она касается именно жестокого обращения отца с сыном, из-за чего парень лишил себя жизни. Мужчине объявили подозрение по статье о доведении до самоубийства несовершеннолетнего лица.

Сейчас досудебное следствие продолжается, назначено еще несколько экспертиз и будет избираться мера пресечения подозреваемому. После этого обвинительный акт направят в суд,

– рассказала начальница следственного отдела полиции Нововолынска Ирина Рицай.

Заметим, что в семье есть еще двое несовершеннолетних детей. Правоохранители поспособствовали тому, чтобы женщина с ними сразу же выехали от мужа-тирана и поселились в более безопасном месте. Другие дочери являются совершеннолетними.