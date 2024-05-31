Трагедія трапилась минулого року в травні у Володимирському районі. Доведений до відчаю через постійні утиски з боку батька 13-річний хлопець вчинив самогубство шляхом повішення. Співробітники поліції почали ретельно вивчати обставини події.

Дивіться також Біля Луцька бус влетів у блокпост: є постраждалі

Батько довів власних дітей до самогубства

Як розповіла ювенальна поліцейська, яка однією з перших прибула тоді на місце трагедії, Людмила Самолюк, сім'я є багатодітною. Кілька років тому самогубство вчинила одна з доньок.

Тоді підозру викликали погляди батька, який систематично чинив психологічне домашнє насильство щодо всіх членів родини, а особливо щодо неповнолітнього сина.

Він сам проголосив себе сповідником дивної віри, за якою всі мають йому підкорятись і виконувати лише його настанови,

– розповіла поліцейська.

Зазначається, що батько, який сповідує власну віру, примушував сина відчувати образу, страх, провину та нікчемність, через що хлопець отримав психологічні травми, які заважали йому розвиватись.

Чоловік контролював поведінку та думки свого сина, обмежував в будь-яких підліткових розвагах, завантажував роботою та досить часто бив дитину.

Обмеження, залякування релігійного змісту, примус до покори та фізичної праці настільки вплинули на емоційний стан хлопця, що він бачив лише один вихід з ситуації – вчинення самогубства, що і скоїв.

Всі мовчали про численні знущання

У поліції стверджують, що на жаль, протягом тривалого періоду знущань ані рідні, ані сусіди до поліції з цього приводу не звертались. Однак слідчим вдалось крок за кроком зібрати доказову базу.

Вона стосується саме жорстокого поводження батька з сином, через що хлопець позбавив себе життя. Чоловікові оголосили підозру за статтею про доведення до самогубства неповнолітньої особи.

Нині досудове слідство триває, призначено ще декілька експертиз та обиратиметься запобіжний захід підозрюваному. Після цього обвинувальний акт спрямують до суду,

– розповіла начальниця слідчого відділу поліції Нововолинська Ірина Рицай.

Зауважимо, що в сім'ї є ще двоє неповнолітніх дітей. Правоохоронці посприяли тому, аби жінка з ними одразу ж виїхали від чоловіка-тирана та оселились у безпечнішому місці. Інші доньки є повнолітніми.