Дорожньо-транспортна пригода трапилась автодорозі біля села Гірка Полонка Луцького району.

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Подробиці ДТП

9 квітня біля села Гірка Полонка бус марки Mercedes Sprinter врізався у блокпост. Внаслідок аварії травмувались дільничний офіцер поліції та доброволець громади. Також травмувалась пасажирка Mercedes Sprinter.

Постраждалих госпіталізували

Медичний директор обласного центру екстреної медичної допомоги Андрій Абрамов розповів журналістам, що правоохоронця та члена добровольчого формування карета "швидкої" доправила до Луцької міської лікарні.

В одного із них, попередньо, діагностували струс і множинні різані рани тіла. В іншого – різані рани тіла.

Травмовану пасажирку буса медики швидкої доставили до обласної клінічної лікарні. Попередньо, у неї також струс мозку.

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Попередньо, водій заснув за кермом: триває перевірка

Інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич розповіла, що кермував бусом житель Рівненської області. Попередня причина аварії – водій заснув за кермом.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

У Секторі комунікації поліції Волинської області також уточнили, що наразі триває перевірка.