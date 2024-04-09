Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге возле села Горькая Полонка Луцкого района.

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Подробности ДТП

9 апреля возле села Горькая Полонка бус марки Mercedes Sprinter врезался в блокпост. В результате аварии травмировались участковый офицер полиции и доброволец общины. Также травмировалась пассажирка Mercedes Sprinter.

Пострадавших госпитализировали

Медицинский директор областного центра экстренной медицинской помощи Андрей Абрамов рассказал журналистам, что правоохранителя и члена добровольческого формирования карета "скорой" доставила в Луцкую городскую больницу.

У одного из них, предварительно, диагностировали сотрясение и множественные резаные раны тела. У другого – резаные раны тела.

Травмированную пассажирку буса медики скорой доставили в областную клиническую больницу. Предварительно, у нее также сотрясение мозга.

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Предварительно, водитель заснул за рулем: проводится проверка

Инспектор сектора коммуникации Нацполиции Волыни Марина Балдич рассказала, что управлял бусом житель Ровенской области. Предварительная причина аварии – водитель заснул за рулем.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В Секторе коммуникации полиции Волынской области также уточнили, что сейчас продолжается проверка.