У лісосмузі біля Полтави знайшли загиблу 12-річну дівчинку, яка зникла майже тиждень тому

У лісосмузі поблизу Полтави знайшли тіло 12-річної Дарії Волошиної. Правоохоронці розшукували дівчинку чотири доби.

За інформацією обласного управління поліції, дівчинку розшукали 31 травня. На її тілі були ознаки насильницької смерті.

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Дівчинку знайшли мертвою

Дарія Волошина зникла ввечері 26 травня 2024 року поблизу центрального ринку у Полтаві.

Як повідомили правоохоронці, у причетності до зникнення та смерті дівчини підозрюють 57-річного полтавця з кримінальним минулим. Його вже затримали та повідомили про підозру у вчиненні дій сексуального характеру та умисному вбивстві малолітньої.

Чоловік ннамагався приховати сліди свого жорстокого злочину: він на власному автомобілі вивіз дитину за межі Полтави, вбив та приховав тіло у лісосмузі.

Однак, оперативникам та слідчим спільно з поліграфологом вдалося здобути докази його причетності до зникнення Дарії. На даний час проводиться комплекс необхідних слідчих дій та судових експертиз, необхідних для встановлення усіх обставин злочину,

– повідомили в пресслужбі.

Дівчинку шукали чотири доби. Злочинцю загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років. Дарію шукали у межах міста, перевіряли подвір'я та ті місця, куди могла б потрапити дитина.

На Одещині знайшли маленького Іванка, якого шукали всю ніч

У Національній поліції повідомили, що 2-річного хлопчика із села Борисівка Білгород-Дністровського району з учорашнього вечора шукали протягом всієї ночі. Там розповіли, що обстежили населений пункт, поля та дороги, які ведуть до райцентру Татарбунари.

В Нацполіції повідомили, що Іванко пішов з дому з домашнім собакою Хаті. На щастя, згодом хлопчика вдалося знайти.