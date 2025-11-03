"Даты определены": Зеленский заявил о планах полной зачистки Купянска от россиян

В понедельник, 3 ноября, президент провел Ставку. Во время заседания обсудили ситуацию на нескольких направлениях фронта, в частности вблизи Купянска, где, по его словам, остается около 60 российских военных.

О таком он рассказал во время брифинга, передает 24 Канал.

Какая ситуация в Купянске?

Глава государства отметил, что даты проведения зачистки города от российских захватчиков уже определены, однако из соображений безопасности пока их не разглашают.

Купянск в Харьковской области остается одним из главных направлений боевых действий. Российские войска продолжают попытки полностью захватить город, но без успеха.

По данным DeepState, оккупанты активизировали атаки на левом берегу Оскола и продвинулись в направлении села Песчаное. В то же время заявления Кремля о якобы окружении украинских подразделений не соответствуют действительности, хотя ситуация в городе остается напряженной из-за постоянных штурмов и обстрелов.

В то же время на Лиманском и Краматорском направлениях, по словам Зеленского, ситуация остается стабильной.

В Константиновке продолжаются бои без существенных изменений, а операция в районе Доброполья продолжается.

Президент также передал слова Главнокомандующего, который сообщил, что украинские силы продвинулись еще на 2 – 3 километра, одновременно враг потерял инициативу на этом направлении.

По данным разведки и перехватов, Россия пытается перегруппироваться и готовит силы для возможного реванша.