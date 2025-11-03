"Дати визначені": Зеленський заявив про плани повної зачистки Куп'янська від росіян

У понеділок, 3 листопада, президент провів Ставку. Під час засідання обговорили ситуацію на кількох напрямках фронту, зокрема поблизу Куп'янська, де, за його словами, залишається близько 60 російських військових.

Сили оборони України тримають оборону та проводять низку стратегічно важливих операцій на фронті. Про таке він розповів під час брифінгу, передає 24 Канал.

Яка ситуація в Куп'янську?

Глава держави зазначив, що дати проведення зачистки міста від російських загарбників вже визначені, однак з міркувань безпеки наразі їх не розголошують.

Куп'янськ на Харківщині залишається одним із головних напрямків бойових дій. Російські війська продовжують спроби повністю захопити місто, але без успіху. За даними DeepState, окупанти активізували атаки на лівому березі Осколу та просунулися в напрямку села Піщане.

Водночас заяви Кремля про нібито оточення українських підрозділів не відповідають дійсності, хоча ситуація в місті залишається напруженою через постійні штурми й обстріли.

Цікаво! Днями вороже міноборони заявило про "перемогу" під Куп'янськом, нібито завдавши удару по 16-й механізованій бригаді ЗСУ. Проте такої бригади не існує, тож незрозуміло, кого саме "розбили" росіяни.

Що відомо про інші напрямки фронту?