"Рисовальщик", произведения которого подвергали цензуре: биография Давида Чичкана, погибшего на войне
- Давид Чичкан, известный художник-анархист, получил смертельные ранения во время боев на Запорожском направлении.
- Чичкан отказался от предложений работать за границей, оставшись в Украине, где его творчество часто подвергалось цензуре из-за политических взглядов.
8 августа во время отражения российского штурма на Запорожском направлении получил тяжелые ранения Давид Чичкан, известный украинский художник-анархист. На следующий день он умер.
Знакомые и собратья вспоминают воина как искреннего человека, который делился своими глубокими мыслями относительно политики, этики и социальной справедливости и всегда быстро находил подход к другим. Что известно о жизненном пути и творчестве 39-летнего Давида Чичкана, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Вдова легендарного композитора Поклад впервые откровенно рассказала о жизни после смерти мужа
Что известно о Давиде Чичкане?
Давид Чичкан родился в 1986 году. Его родители – Илья Чичкан и Татьяна Ильяхова.
Это известная в Украине семья. Отец павшего воина – представитель Новой волны в украинском искусстве, дед Аркадий Чичкан – художник-нонконформист, участник легендарной "Выставки 13-ти", а прадед, Леонид Чичкан, с 1971 года был профессором Киевского художественного института.
Сестра защитника Александра тоже известная художница. Она творит в стиле "реалистический коллаж".
Сам Давид Чичкан не имел высшего художественного образования и называл себя "рисовальщиком". Но это ему не мешало творить с 2000-х.
Он всегда говорил, что создает искусство прежде всего для рабочих.
Художник занимался графикой, плакатом, живописью, уличным искусством, перформансом, текстом. Он был анархо-синдикалистом.
Анархистские убеждения – это мой эскапизм, удивительный мир и подушка в экзистенциальную яму, чтобы падать мягче,
– говорил Давид Чичкан.
Высказывался он и о войне.
"Нынешняя война – продолжение той войны государств за перераспределение собственности, не закончившейся в 1918 году Версальским миром и продолжающейся на территории современной Украины", – цитировала его искусствоведа Яна Качковская.
Друг и военный Давида Никита Козачинский рассказывал, что после начала полномасштабного вторжения европейские институты предлагали Чичкану "ежемесячно несколько тысяч евро, чтобы он уехал и работал у них".
Но он отказывался и говорил, что "зарабатывать на теме войны, делая искусство где-то за пределами Украины – это очень низко".
Впоследствии Чичкан ушел добровольцем и воевал в составе минометного расчета.
Почему творчество Чичкана подвергались цензуре?
Творчество Чичкана подвергались цензуре из-за его политических работ и взглядов.
Например, выставка "Утраченная возможность", посвященная войне и ситуации после Майдана, открылась 2 февраля 2017, но 7 февраля неизвестные разгромили ее. Повторно выставку открыли 12 февраля.
Например, в 2022 году во Львовском муниципальном художественном центре было повреждено его выставку "Ленты и треугольники".
А выставку "С лентами и флагами" в 2024 даже не удалось открыть. Она должна была пройти в Одесском национальном художественном музее, но ее отменили. На ней должны были быть представлены портреты военных в стилистике политического плаката конца XIX – первой половины XX веков.
Работы Давида Чичкана
На фото ниже – одна из работ Чичкана, которая отражает его политические взгляды. На ней он изобразил "триицу" – Михаила Драгоманова, Лесю Украинку и Ивана Франко.
Работа Чичкана / Фото Львовского муниципального центра
Ниже – еще несколько работ павшего художника.
Работа Чичкана / Фото из соцсетей
Работа Чичкана "Антиавторитарные защитницы Украины" / Фото из соцсетей
Работа Чичкана "Леся Украина и Тарас Шевченко защищают Украину"/ Фото из соцсетей