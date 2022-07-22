Деблокада защитников Мариуполя: военный рассказал, что увидел в бункере "Азовстали"

Доброволец, который смог добраться на вертолете до Мариуполя, чтобы помочь украинским защитникам, рассказал, что на "Азовстали" все держались мужественно и достойно. По его словам, там были обычные солдаты, которые выполняли свою работу.

Ветеран полка "Азов", российский доброволец, боец ССО "Азов" Киев – Коловрат, (позывной "Барсик") был одним из первых, кто прилетел рейсом на вертолете в блокадный Мариуполь. О том, что ему удалось там увидеть, защитник рассказал эксклюзивно сайту 24 канала.

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"В их глазах не было паники"

Боец рассказал, что почти никто не верил, что из Киева поступит помощь – просто не думали, что это возможно. Командиры "Азовстали" просили именно помощь людьми. По словам Коловрата, украинские защитники держались героически – выполняли свою работу и приказ.

Они были простыми солдатами, в их глазах не было паники. Не было такого взгляда, что их там бросили. Так, многие обрадовались, что мы приехали. И когда мы распределились, и я начал знакомиться с теми, кого не знал, то они говорили, что им сказали, что из Киева прилетели бойцы. Но они говорили, что не верили. Они обрадовались и сказали, что гордятся,

– отметил он.

Боец ССО "Азов" Киев Коловрат, позывной "Барсик" / Фото предоставлено защитником

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Условия на "Азовстали"

Боец рассказал, что лично не знаком с командиром полка "Азов" Денисом Прокопенко ("Редис"). Коловрату не удалось увидеть его, ведь на тот момент еще продолжались бои в окрестностях Мариуполя. Однако, судя по тому, какие были бои, "Редис" – лучший командир, которого он знает.

Военный госпиталь на "Азовстали" выглядел к тому времени еще прилично. Однако уже не хватало лекарств и инструментов для оказания медицинской помощи.

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В комнате, где лежал защитник после ранения, было девять человек. Все они были тяжелоранеными. По словам военного, врачи даже не могли достать некоторые обломки.