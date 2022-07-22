Деблокада захисників Маріуполя: військовий розповів, що побачив у бункері "Азовсталі"

Доброволець, який зміг дістатися на гвинтокрилі Маріуполя, щоб допомогти українським захисникам, розповів, що на "Азовсталі" всі трималися мужньо та гідно. За його словами, там були звичайні солдати, які виконували свою роботу.

Ветеран полку "Азов", російський доброволець, боєць ССО "Азов" Київ – Коловрат, (позивний "Барсик") був одним з перших, хто прилетів рейсом на гвинтокрилі в блокадний Маріуполь. Про те, що йому вдалося там побачити, захисник розповів ексклюзивно сайту 24 каналу.

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"В їх очах не було паніки"

Боєць розповів, що майже ніхто не вірив, що з Києва надійде підмога – просто не думали, що це взагалі можливо. Командири "Азовсталі" просили саме допомогу людьми. За словами Коловрата, українські захисники трималися героїчно – виконували свою роботу та наказ.

Вони були простими солдатами, в їхніх очах не було паніки. Не було такого погляду, що їх там кинули. Так, багато хто зрадів, що ми приїхали. І коли ми розподілилися, і я почав знайомитися з тими, кого не знав, то вони говорили, що їм сказали, що з Києва прилетіли бійці. Але вони казали, що не вірили. Вони зраділи та сказали, що пишаються,

– зазначив він.

Боєць ССО "Азов" Київ Коловрат, позивний "Барсик" / Фото надане захисником

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Умови на "Азовсталі"

Боєць розповів, що особисто не знайомий з командиром полку "Азов" Денисом Прокопенком ("Редис"). Коловрату не вдалося побачити його, адже на той момент ще тривали бої на околицях Маріуполя. Однак, судячи з того, які були бої, "Редис" – найкращий командир, якого він знає.

Військовий шпиталь на "Азовсталі" виглядав на той час ще пристойно. Однак, вже не хватало ліків та інструментів для надання медичної допомоги.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Операція з порятунку заблокованих на "Азовсталі" українських бійців розпочалась 16 травня. 53 захисників, які мали важкі поранення, евакуювали та відвезли до медзакладу в тимчасово окупованому Новоазовську.

За словами президента Володимира Зеленського, наразі в полоні перебувають понад 2,5 тисячі захисників, які боронили "Азовсталь". Вони – "публічні полонені", тому Росії невигідно застосовувати проти наших бійців тортури.

Україна 29 червня провела наймасштабніший на цю мить обмін військовополоненими. Додому повернулися 144 наші захисники, серед яких 95 – героїчні оборонці "Азовсталі".

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Загиблих захисників Маріуполя поховають у Києві на спільному кладовищі.

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У кімнаті, де лежав захисник після поранення, було дев'ятеро людей. Всі вони були важкопораненими. За словами військового, лікарі навіть не могли дістати деякі уламки.