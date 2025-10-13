Российские удары уничтожили более половины внутренней добычи природного газа. Из-за этого внутренняя добыча может не обеспечить всех потребителей.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что обсуждается вопрос его закупки у партнеров. Однако также стоит наблюдать за температурой зимой.

Что будет с газом после российских ударов?

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба вспомнил, что ранее Украина добывала 20 миллиардов кубометров газа ежегодно. Основные места добычи расположены в Полтавской области. Таким образом в течение лет мы могли обеспечить собственные потребности.

После поражений газовой инфраструктуры, внутренней добычи не хватает, чтобы закрывать потребности, в частности, во время отопительного сезона. Мэры некоторых крупных городов Украины уже заявляли, что дефицит составляет 40%.

Дефицит возможен. Поэтому есть вопрос закупки газа в Европе, накопления объемов в подземных хранилищах. Однако, когда тык покупаешь газ в небольших объемах в начале отопительного сезона, ты платишь вдвое дороже,

– пояснил он.

В то же время Пендзин добавил, что также все будет зависеть от температуры зимой. Если зима будет теплой, как предыдущая, то, возможно, больших расходов не будет. Однако предсказать это трудно.

Что известно о дефиците газа из-за ударов?