Агрессия к ТЦК появилась раньше, чем термин "бусификация", – спикер Полтавского ТЦК

Военное положение и всеобщая мобилизация создает в обществе высокий уровень напряжения, в частности связанный с деятельностью работников ТЦК. В частности среди людей часто можно услышать, мол, "ТЦК сами виноваты, что к ним так относятся". Что якобы такое происходит из-за того, что "ловят", "бьют", "тянут в бусы".

Однако, как отмечают военные, неприязнь к работникам территориальных центров появилась значительно раньше, чем возник термин "бусификация" и другие подобные упреки. Об этом в интервью изданию "Главком" рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, передает 24 Канал.

Как Истомин высказался об отношении населения к ТЦК?

Комментируя негативную реакцию общества на деятельность работников ТЦК, спикер рассказал, что первым громким случаем публичной агрессии был инцидент с полтавским блогером Романом Заволокой. В июле 2023 года тот показал средний палец военным, а впоследствии даже плюнул в лицо защитнику, бывшему десантнику. Тогда большинство общества осудило его поведение, но часть аудитории поддерживала блогера.

По мнению Истомина, это было первое зафиксированное проявление открытой враждебности к сотрудникам ТЦК в регионе. Хотя непубличные случаи случались и раньше, еще до президентского решения полностью обновить руководящий состав областных ТЦК и назначить туда боевых офицеров.

Весной 2024 года журналисты вместе с военными снимали работу групп оповещения. Это были обычные бойцы, которые прошли фронт, а один из них всего несколько месяцев назад вернулся из российского плена.

Они просто продолжали выполнять свой воинский долг – пытались проверять документы и выписывать повестки на обновление данных. И пренебрежение, агрессия к ним, чувствовалась почти физически. Они никого не били, не "паковали", не "ловили", но они уже были виноваты,

– объяснил Роман Истомин.

По его убеждению, проблема возникла не из-за действий персонала ТЦК, а из-за нежелания части общества признавать реальность войны.

В начале вторжения все активно поддерживали идею "верить в ВСУ", но далеко не каждый был готов сам присоединиться к обороне страны.

Когда стало понятно, что война продлится долго, у многих появились иллюзии быстрого мира и стремление переложить ответственность на кого-то другого. В такой атмосфере любое напоминание о воинском долге воспринимается как раздражитель.

Поэтому любое напоминание о воинской обязанности воспринимается, как раздражитель. Человеку проще верить в то, что вручение повестки на улице незаконно, или что "кто-то другой должен воевать". Эти мифы активно подпитывают псевдоадвокаты и российские телеграмм-каналы,

– добавил Истомин.

В результате ТЦК превратились в символ не только мобилизации, а прежде всего постоянного напоминания о войне, которая никуда не исчезла. Поэтому даже мелкий инцидент с участием их представителей мгновенно становится громкой новостью.

В то же время, как отметил представитель Полтавского ТЦК, их работа охватывает гораздо больше, чем просто вопросы мобилизации.

В частности речь идет о ведении учета, оформление документов, социальную поддержку военных и их семей, взаимодействие с общинами и органами власти.

