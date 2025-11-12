Залог в 40 миллионов гривен или 60 суток под стражей: суд избрал меру пресечения для Басова

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для исполнительного директора "Энергоатома". Дмитрий Басов, который на пленках НАБУ фигурирует как "Тенор", руководил теневым процессом в этой коррупционной схеме.

Заседание по избранию меры пресечения одному из фигурантов дела о коррупции состоялось 12 ноября. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Эксперт по безопасности ответил, как скандал с Миндичем может повлиять на обеспечение ВСУ

Какую меру пресечения суд избрал Басову?

По данным НАБУ, именно Дмитрий Басов, известный как "Тенор" вместе с Миронюком "Рокетом" возглавляли теневой процесс в "Энергоатоме", контролируя все закупки, кадровые назначения и финансовые расчеты государственного энергетического предприятия.

НАБУ и САП просили для Басова залог 45,4 миллиона гривен или 60 суток содержания под стражей.

В конце концов, по данным Суспильного, суд решил избрать меру пресечения Басову в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью залога в размере 40 миллионов гривен.

Чиновника подозревают в участии в схеме хищений в сфере энергетики и инкриминируют получение взятки в 53 тысячи долларов.

Дмитрий Басов в начале заседания: смотрите видео

Справочно! Дмитрий Басов ранее возглавлял управление Генпрокуратуры по расследованию преступлений организованных групп, однако в 2019 году его уволили с должности из-за коррупционных скандалов. Впоследствии мужчина занял должность исполнительного директора по физической защите и безопасности в АО "НАЭК "Энергоатом".

Из расследования Bihus.Info стало известно, что семья Басова значительно обогатилась после его назначения в "Энергоатом". Жена Наталья приобрела квартиру в одном из самых дорогих ЖК столицы – White Lines за не менее 140 тысяч долларов. Кроме того, женщина обновила свой автопарк премиальными автомобилями.

Напомним, что НАБУ 11 ноября сообщило о задержании пяти человек, причастных к коррупционной схеме в сфере энергетики. Руководитель организации, бывший советник министра энергетики, исполнительный директор НАЭК "Энергоатом" и четыре работника бэк-офиса, которые занимались легализацией средств получили подозрения.

Какие детали операции "Мидас" пока известны?