Миндича можно увидеть в легендарном видео с "пьяным" Коломойским, которое стало мемом
Видео с Коломовским стало мемом еще в далеком 2014 году. На нем в частности ненадолго появляется Тимур Миндич.
На видео Коломовский общается с российским пранкером по Skype. Об этом сообщает 24 Канал.
Что известно о мемном видео с Коломойским и Миндичем?
В 2014 году в сети появилось видео с Коломойским, который общается с российским пранкером Алексеем. Они обсуждали рейтинги выборов в Верховную Раду и победу на президентской гонке Петра Порошенко. При этом оба собеседника выпивали, "чокаясь" через вебкамеру.
В начале видео в кадре появляется Тимур Миндич. Он, вероятно, был третьим участником обсуждения.
Миндич засветился в мемном видео с Коломойским: смотрите видео (внимание, присутствует нецензурная лексика!)
Как Миндич связан с Коломойским?
Тимур Миндич – топ-менеджер бизнес-структур и приближенное лицо к олигарху Игорю Коломойскому.
С олигархом Миндич сблизился в конце 2010-х, а во времена бегства Коломойского от гнева тогдашнего президента Порошенко и национализации "Приватбанка" Миндич стал доверенным лицом Игоря Валерьевича и совершал "челночные" рейсы к нему в Израиль.
Коломойский в одном из своих многочисленных интервью после возвращения в Украину после победы Владимира Зеленского, рассказывал, что в 2008 или 2009 году (именно, когда Миндич познакомил его с будущим президентом) решительно вычеркнул Тимура из числа потенциальных зятьев.