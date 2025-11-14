На видео Коломовский общается с российским пранкером по Skype. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Он – "стрелочник", – Коломойский впервые отреагировал на скандал с Миндичем

Что известно о мемном видео с Коломойским и Миндичем?

В 2014 году в сети появилось видео с Коломойским, который общается с российским пранкером Алексеем. Они обсуждали рейтинги выборов в Верховную Раду и победу на президентской гонке Петра Порошенко. При этом оба собеседника выпивали, "чокаясь" через вебкамеру.

В начале видео в кадре появляется Тимур Миндич. Он, вероятно, был третьим участником обсуждения.

Миндич засветился в мемном видео с Коломойским: смотрите видео (внимание, присутствует нецензурная лексика!)

Как Миндич связан с Коломойским?