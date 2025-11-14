Міндіча можна побачити у легендарному відео з "п’яним" Коломойським, яке стало мемом

Відео з Коломовським стало мемом ще у далекому 2014 році. На ньому зокрема ненадовго з'являється Тимур Міндіч.

На відео Коломовський спілкується з російським пранкером по Skype. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Він – "стрілочник", – Коломойський вперше відреагував на скандал з Міндічем

Що відомо про мемне відео з Коломойським і Міндічем?

У 2014 році у мережі з'явилося відео з Коломоським, який спілкується з російським пранкером Алєксєєм. Вони обговорювали рейтинги виборів до Верховної Ради і перемогу на президентських перегонах Петра Порошенка. При цьому обоє співрозмовників випивали, "цокаючись" через вебкамеру.

На початку відео у кадрі з'являється Тимур Міндіч. Він, ймовірно, був третім учасником обговорення.

Міндіч засвітився у мемному відео з Коломойським: дивіться відео (увага, присутня нецензурна лексика!)

Як Міндіч пов'язаний з Коломойським?