14 листопада, 16:48
Міндіча можна побачити у легендарному відео з "п’яним" Коломойським, яке стало мемом

Сергій Попович
Основні тези
  • У 2014 році з’явилося відео, де Коломойський спілкується з російським пранкером по Skype, обговорюючи вибори і перемогу Порошенка.
  • Тимур Міндіч ненадовго з'являється на початку цього відео, яке стало мемом.

Відео з Коломовським стало мемом ще у далекому 2014 році. На ньому зокрема ненадовго з'являється Тимур Міндіч.

На відео Коломовський спілкується з російським пранкером по Skype. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про мемне відео з Коломойським і Міндічем?

У 2014 році у мережі з'явилося відео з Коломоським, який спілкується з російським пранкером Алєксєєм. Вони обговорювали рейтинги виборів до Верховної Ради і перемогу на президентських перегонах Петра Порошенка. При цьому обоє співрозмовників випивали, "цокаючись" через вебкамеру.

На початку відео у кадрі з'являється Тимур Міндіч. Він, ймовірно, був третім учасником обговорення.

Міндіч засвітився у мемному відео з Коломойським: дивіться відео (увага, присутня нецензурна лексика!)

Як Міндіч пов'язаний з Коломойським?

  • Тимур Міндіч – топменеджер бізнесових структур і наближена особа до олігарха Ігоря Коломойського.

  • З олігархом Міндіч зблизився наприкінці 2010-х, а в часи втечі Коломойського від гніву тодішнього президента Порошенка та націоналізації "Приватбанку" Міндіч став довіреною особою Ігоря Валерійовича та здійснював "човникові" рейси до нього в Ізраїль.

  • Коломойський в одному зі своїх численних інтерв'ю після повернення до України після перемоги Володимира Зеленського, розповідав, що у 2008 чи 2009 році (саме, коли Міндіч познайомив його з майбутнім президентом) рішуче викреслив Тимура з числа потенційних зятів.