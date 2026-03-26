Обновление в деле Назария Гусакова: что решил суд
- Суд отправил Назария Гусакова под ночной домашний арест с 22:00 до 06:00.
- Гусаков обязан сдать загранпаспорт и может покидать место жительства только для получения медицинской помощи.
Назария Гусакова, которого подозревают в растрате собранных на лечение средств, отправили под домашний арест. Впрочем, не на круглосуточный, как о том просили прокуроры.
Об этом рассказало Громадское. Журналисты побывали в зале суда.
К теме Подозрение в мошенничестве, выезд за границу и уголовные дела: все о скандале с Назарием Гусаковым
Что решил суд в отношении Гусакова?
У Назария СМА – спинальная мышечная атрофия. В заседании 26 марта он участвовал по видеосвязи.
Прокурор заявил, что подозреваемый может беспрепятственно пересекать границу Украины из-за инвалидности, а также может уничтожить доказательства. Поэтому просил отправить Гусакова под круглосуточный домашний арест по месту жительства во Львове.
Адвокат не согласилась. Она просила заменить круглосуточный арест на ночной. Ведь ее подзащитный дважды в день нуждается в вентиляции легких и должен гулять на свежем воздухе.
Его здоровье существенно ухудшилось. Он в туалет сам сходить не может. Его надо отнести туда. Он не может прибывать в суд ни в коем случае. Все, что может, – это выходить на видеосвязь. Но не оказывает никаких препятствий следствию и дает показания,
– объяснила она.
Назарий подтвердил это, а прокурор признал, что действительно не учли потребность в вентиляции легких.
Поэтому суд удовлетворил ходатайство обвинения частично. Назарий Гусаков будет под домашним арестом с 22:00 до 06:00. Он сдаст загранпаспорт и может покидать место жительства только для получения медицинской помощи.
Почему дело Гусакова важно?
Гусаков был известен во Львове, ему помогало много звезд и публичных людей. Но впоследствии выяснилось, что он мог тратить средства не на лечение, а на азартные игры. К тому же часть средств собирал на криптокошелек.
В 2025 году одна из донатерок попросила Назария об отчете. Но он возмутился и сказал, что сделает разве что исключение для нее.
Львовская городская власть заявила, что обеспечивала парня лекарствами. В 2024 году Назарий стал первым взрослым львовянином, который начал получать Evrysdi бесплатно.
Сам Гусаков тогда ответил, что этого недостаточно. Но после скандала многие отказались ему донатить.
Важно, что на днях Гусакову изменили подозрение. Правовую квалификацию его действий не изменили. Новое подозрение связано с тем, что количество пострадавших выросло почти втрое, а сумма убытков – до 2 миллионов гривен.