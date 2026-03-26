Обновление в деле Назария Гусакова: что решил суд

Назария Гусакова, которого подозревают в растрате собранных на лечение средств, отправили под домашний арест. Впрочем, не на круглосуточный, как о том просили прокуроры.

Об этом рассказало Громадское.

Что решил суд в отношении Гусакова?

У Назария СМА – спинальная мышечная атрофия. В заседании 26 марта он участвовал по видеосвязи.

Прокурор заявил, что подозреваемый может беспрепятственно пересекать границу Украины из-за инвалидности, а также может уничтожить доказательства. Поэтому просил отправить Гусакова под круглосуточный домашний арест по месту жительства во Львове.

Адвокат не согласилась. Она просила заменить круглосуточный арест на ночной. Ведь ее подзащитный дважды в день нуждается в вентиляции легких и должен гулять на свежем воздухе.

Его здоровье существенно ухудшилось. Он в туалет сам сходить не может. Его надо отнести туда. Он не может прибывать в суд ни в коем случае. Все, что может, – это выходить на видеосвязь. Но не оказывает никаких препятствий следствию и дает показания,

– объяснила она.

Назарий подтвердил это, а прокурор признал, что действительно не учли потребность в вентиляции легких.

Поэтому суд удовлетворил ходатайство обвинения частично. Назарий Гусаков будет под домашним арестом с 22:00 до 06:00. Он сдаст загранпаспорт и может покидать место жительства только для получения медицинской помощи.

Почему дело Гусакова важно?