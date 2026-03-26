Підозрюють у шахрайстві на зборах: львів'янину зі СМА Гусакову обрали запобіжний захід

Назарія Гусакова, якого підозрюють у розтраті зібраних на лікування коштів, відправили під домашній арешт. Утім, не на цілодобовий, як про це просили прокурори.

Про це розповіло Громадське. Журналісти побували в залі суду.

Що вирішив суд стосовно Гусакова?

Назарій має СМА – спінальну м'язову атрофію. В засіданні 26 березня він брав участь по відеозв'язку.

Прокурор заявив, що підозрюваний може безперешкодно перетинати кордон України через інвалідність, а також може знищити докази. Тож просив відправити Гусакова під цілодобовий домашній арешт за місцем проживання у Львові.

Адвокатка не погодилася. Вона просила замінити цілодобовий арешт на нічний. Адже її підзахисний двічі на день потребує вентиляції легень і має гуляти на свіжому повітрі.

Його здоров'я суттєво погіршилось. Він у туалет сам сходити не може. Його треба віднести туди. Він не може прибувати до суду аж ніяк. Все, що може, – це виходити на відеозв'язок. Але не чинить ніяких перешкод слідству й дає покази,

– пояснила вона.

Назарій підтвердив це, а прокурор визнав, що справді не врахували потребу у вентиляції легень.

Тож суд задовольнив клопотання обвинувачення частково. Назарій Гусаков буде під домашнім арештом із 22:00 до 06:00. Він здасть закордонний паспорт і може залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги.

