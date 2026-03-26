Підозрюють у шахрайстві на зборах: львів'янину зі СМА Гусакову обрали запобіжний захід
- Суд відправив Назарія Гусакова під нічний домашній арешт з 22:00 до 06:00.
- Гусаков зобов'язаний здати закордонний паспорт і може залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги.
Назарія Гусакова, якого підозрюють у розтраті зібраних на лікування коштів, відправили під домашній арешт. Утім, не на цілодобовий, як про це просили прокурори.
Про це розповіло Громадське. Журналісти побували в залі суду.
Що вирішив суд стосовно Гусакова?
Назарій має СМА – спінальну м'язову атрофію. В засіданні 26 березня він брав участь по відеозв'язку.
Прокурор заявив, що підозрюваний може безперешкодно перетинати кордон України через інвалідність, а також може знищити докази. Тож просив відправити Гусакова під цілодобовий домашній арешт за місцем проживання у Львові.
Адвокатка не погодилася. Вона просила замінити цілодобовий арешт на нічний. Адже її підзахисний двічі на день потребує вентиляції легень і має гуляти на свіжому повітрі.
Його здоров'я суттєво погіршилось. Він у туалет сам сходити не може. Його треба віднести туди. Він не може прибувати до суду аж ніяк. Все, що може, – це виходити на відеозв'язок. Але не чинить ніяких перешкод слідству й дає покази,
– пояснила вона.
Назарій підтвердив це, а прокурор визнав, що справді не врахували потребу у вентиляції легень.
Тож суд задовольнив клопотання обвинувачення частково. Назарій Гусаков буде під домашнім арештом із 22:00 до 06:00. Він здасть закордонний паспорт і може залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги.
Чому справа Гусакова важлива?
Гусаков був відомий у Львові, йому допомагало багато зірок і публічних людей. Але згодом з'ясувалося, що він міг витрачати кошти не на лікування, а на азартні ігри. До того ж частину коштів збирав на криптогаманець.
2025 року одна з донатерок попросила Назарія про звіт. Але він обурився і сказав, що зробить хіба що виняток для неї.
Львівська міська влада заявила, що забезпечувала хлопця ліками. В 2024 році Назарій став першим дорослим львів'янином, який почав отримувати Evrysdi безоплатно.
Сам Гусаков тоді відповів, що цього недостатньо. Але після скандалу багато хто відмовився йому донатити.
Важливо, що днями Гусакову змінили підозру. Правову кваліфікацію його дій не змінили. Нова підозра пов'язана з тим, що кількість потерпілих зросла майже втричі, а сума збитків – до 2 мільйонів гривень.