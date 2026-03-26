Оновлення в справі Назарія Гусакова: що вирішив суд
26 березня, 16:06
Підозрюють у шахрайстві на зборах: львів'янину зі СМА Гусакову обрали запобіжний захід

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Суд відправив Назарія Гусакова під нічний домашній арешт з 22:00 до 06:00.
  • Гусаков зобов'язаний здати закордонний паспорт і може залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги.

Назарія Гусакова, якого підозрюють у розтраті зібраних на лікування коштів, відправили під домашній арешт. Утім, не на цілодобовий, як про це просили прокурори.

Про це розповіло Громадське. Журналісти побували в залі суду. 

Що вирішив суд стосовно Гусакова? 

Назарій має СМА – спінальну м'язову атрофію. В засіданні 26 березня він брав участь по відеозв'язку. 

Прокурор заявив, що підозрюваний може безперешкодно перетинати кордон України через інвалідність, а також може знищити докази. Тож просив відправити Гусакова під цілодобовий домашній арешт за місцем проживання у Львові. 

Адвокатка не погодилася. Вона просила замінити цілодобовий арешт на нічний. Адже її підзахисний двічі на день потребує вентиляції легень і має гуляти на свіжому повітрі. 

Його здоров'я суттєво погіршилось. Він у туалет сам сходити не може. Його треба віднести туди. Він не може прибувати до суду аж ніяк. Все, що може, – це виходити на відеозв'язок. Але не чинить ніяких перешкод слідству й дає покази, 
– пояснила вона. 

Назарій підтвердив це, а прокурор визнав, що справді не врахували потребу у вентиляції легень. 

Тож суд задовольнив клопотання обвинувачення частково. Назарій Гусаков буде під домашнім арештом із 22:00 до 06:00. Він здасть закордонний паспорт і може залишати місце проживання лише для отримання медичної допомоги. 

Чому справа Гусакова важлива?

  • Гусаков був відомий у Львові, йому допомагало багато зірок і публічних людей. Але згодом з'ясувалося, що він міг витрачати кошти не на лікування, а на азартні ігри. До того ж частину коштів збирав на криптогаманець.

  • 2025 року одна з донатерок попросила Назарія про звіт. Але він обурився і сказав, що зробить хіба що виняток для неї.

  • Львівська міська влада заявила, що забезпечувала хлопця ліками. В 2024 році Назарій став першим дорослим львів'янином, який почав отримувати Evrysdi безоплатно.

  • Сам Гусаков тоді відповів, що цього недостатньо. Але після скандалу багато хто відмовився йому донатити.

  • Важливо, що днями Гусакову змінили підозру. Правову кваліфікацію його дій не змінили. Нова підозра пов'язана з тим, що кількість потерпілих зросла майже втричі, а сума збитків – до 2 мільйонів гривень.