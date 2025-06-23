Що відомо про скандал із Назарієм Гусаковим, як коментує підозри у шахрайстві сам активіст, якою була реакція української влади та поліції – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Хто такий Назарій Гусаков

Назарій Гусаков – 31-річний львів'янин, який із дитинства живе з рідкісною генетичною хворобою – спінальною м'язовою атрофією (СМА). Діагноз йому поставили у рік і 2 місяці. До шести років він ще міг сидіти й рухати руками, однак згодом хвороба спричинила повну втрату рухових функцій. Наразі Назарій може лише ворушити пальцями та головою.

Що таке СМА (спінальна м'язова атрофія)



– рідкісне генетичне захворювання, що вражає моторні нейрони у спинному мозку, викликає атрофію м'язів, порушення дихання та ковтання. Ця хвороба є найбільш поширеною генетичною причиною смерті дітей (вражає одного – двох немовлят із десяти тисяч новонароджених).

Щоб підтримувати життя, він щомісяця потребує дорогих ліків. У 2023 році сам Гусаков зазначав, що навіть "економне" лікування коштує щонайменше 5 тисяч євро на місяць. Частину препаратів йому надає Львівська міська рада, однак, за його словами, цієї допомоги недостатньо. Тому Назарій регулярно організовує збори коштів через соцмережі.

З чого почався скандал із шахрайством

17 червня у соцмережах почали ширитися дописи з критикою на адресу Назарія Гусакова. Користувачі вимагали звітів за зібрані на лікування кошти, ставили під сумнів прозорість зборів і вказували на суперечності в озвучених сумах потреб на ліки.

У мережі звинувачують Гусакова у шахрайстві зі зборами на медикаменти / Фото з акаунту @ambivalent_s у соцмережі Х

Також Назарія звинувачували в повторному використанні одних і тих самих фото медпрепаратів, зроблених у різний час. Окрім того, активісту закидали, що знімки містили ознаки фотошопу.



Фото препарату "Еврісді" з ознаками фотошопу, які кілька разів ширив Назарій Гусаков / Фото з соцмереж

Згодом з'ясувалося, що в Назарія був криптогаманець. Обіг криптовалюти на ньому становить 2,7 мільйона доларів США. Та єдиним звітом про збори є чек на 1,5 мільйона гривень – ці кошти Назарій просив перевести саме на криптогаманець для купівлі ліків за кордоном.



Чек, який Назарій Гусаков надіслав на рахунок Дениса Чухалова / Фото з соцмереж

У коментарі ZAXID.NET Денис Чухалов, якому перераховував гроші активіст, розповів, що Назарій Гусаков справді перерахував йому 1,5 млн грн, але не за ліки – він попросив перерахувати цю суму на криптогаманець для купівлі ліків за кордоном.

У телеграм-каналі Назарія (@razanSMA) за останній рік збереглися скриншот із сумами переказів на його рахунки: від кількохсот гривень до 10 тисяч. Також оприлюднено кілька фото упаковок з препаратом "Еврісді". Водночас у дописах немає фото чеків чи інших підтверджень витрат.

Крім того, з'явилися закиди, що Гусаков грав у покер і міг витрачати частину зібраних грошей на ставки. У 2022 році сам Назарій зізнавався, що працював аналітиком для букмекерських компаній 1xbet і leonbet та "трохи грав у покер".

Ще в одному зі скриншотів, який ширили у мережі, Назарій на прохання про звіт відповідає, що може надіслати чек лише "як виключення". Сам він пояснює, що не проводить "збори" в класичному розумінні, а отримує постійну підтримку, "як підписку на Нетфлікс".

Також журналістка Ольга Худецька у соцмережі Х підмітила, що сам Назарій плутається у своїх поясненнях щодо дозування та кількості препарату, яка йому необхідна. Зокрема, спочатку він вказував, що йому потрібні 3 флакони на місяць, а згодом ця цифра збільшилася до 4.

Цікаво також, що у червні 2025 року Назарій Гусаков написав, що на цей рік міська рада забезпечить його 20 флаконами препарату, а ще 40 доведеться докупити, тобто невідомо звідки з'явились уже навіть не 4, а 5 флаконів на місяць.

Якою була реакція Львівської міської ради

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував ситуацію навколо Назарія Гусакова. Він нагадав, що міська програма підтримки пацієнтів зі СМА – унікальна для України, а Назарій став першим дорослим львів'янином, який у 2024 році почав безоплатно отримувати Evrysdi. Крім того, компанія Roche подвоює кожну закуплену містом упаковку.

Сьогодні рівно рік, відколи Назарій на програмі. Він отримує по 3 флакони на місяць відповідно до медичних висновків,

– зазначив Садовий.

За його словами, препарат видається в поліклініці, куди приходить сам Назарій або його рідні.

Коли чоловік поскаржився на м'язову слабкість і попросив збільшити дозу, йому запропонували пройти повторну експертизу. Але, як зазначив мер, Назарій не з'явився, бо наразі перебуває не у Львові.

"Коли ми почали надавати хлопцеві медикаменти, сподівалися, що він припинить збір коштів. Але згодом збори відновилися. Він пояснив це потребою в реабілітації, допоміжних засобах і масажах", – додав Садовий.

Міський голова наголосив, що подібні ситуації боляче б'ють по культурі благодійності.

Подавати звіти про використані кошти – це необхідність. Але водночас не можна втрачати довіру. Бо добро – це те, на чому ми тримаємось,

– зауважив міський голова Львова.

Керівниця міського управління охорони здоров'я Марта Матюшко уточнила у коментарях ЗМІ: у 2024 році для Гусакова закупили 14 флаконів Evrysdi, ще 14 надала компанія Roche. Наприкінці року також централізовано надійшли 8 флаконів з держбюджету. У 2025-му заплановано ще 10 флаконів від міста й 10 – від виробника.

У соцмережах сам Гусаков дякував Львівській міськраді за підтримку в лікуванні, але у травні 2025 року скаржився, що отримує лише 20 флаконів на рік, хоча згідно з медичним висновком і словами Садового, йому належить по 3 флакони щомісяця – тобто 36 на рік.

Також Гусаков публікував дописи з проханнями про донати, зазначаючи, що прагне "пролікуватися хоча б рік без перерв". Матюшко наголосила: визначену кількість препарату (3 флакони на місяць) затвердив Інститут спадкової патології НАН України, і місто забезпечує її повністю.

Яка позиція самого Гусакова

Назарій Гусаков стверджує, що всі зібрані донати витрачав виключно на своє лікування – на ліки та реабілітацію. За його словами, минулого року йому не вистачило 12 флаконів препарату, які він купив за зібрані кошти.

Гусаков описує себе як "простого хлопця з Левандівки", який живе в гуртожитку під опікою літніх бабусі й дідуся.

Коли я збирав на танець життя, це включало, напевно, все моє життя, бо я стараюся жити якомога довше,

– сказав він в інтерв'ю Суспільному Львів.

Назарій пояснює, що потребує цілодобового догляду, тому наймав реабілітологів, фізіотерапевтів, ерготерапевтів і масажистів.

У своєму телеграм-каналі він зазначав, що потреби часто складно підтвердити документально:

"Мене постійно потрібно перевертати, допомагати відкашлювати мокротиння, розминати м'язи. Іноді пізно ввечері вдавалося знайти реабілітолога, який жертвував своїм часом, щоб я міг вдихнути – таку послугу не замовиш і не оплатиш із чеком. І таких потреб у мене 90%".

За його підрахунками, на всі ці послуги щомісяця потрібно 250 – 300 тисяч гривень. Він визнає, що платив спеціалістам неофіційно, тому не має звітів.

До допомоги від міста я намагався забезпечувати себе ліками сам. Препарати купував з рук. Левову частину послуг оплачував без офіційних накладних,

– сказав він і додав, що тепер розуміє, що треба було вести окремі рахунки, збирати чеки.

Як реагували на скандал медійники, що допомагали активісту

Останніми місяцями збори Гусакова активно поширювали українські волонтери, журналісти й блогери – зокрема Ігор Лаченков, Сергій Стерненко, Денис Бігус і Михайло Ткач. Вони заявили, що звернулися до Гусакова із проханням надати пояснення.

Журналіст Денис Бігус у дописі зазначив, що все "побачене видається хє**вим" – так само, як і іншим, хто публічно підтримував Назарія. Водночас він наголосив, що "морально складно підозрювати людину зі смертельною невиліковною хворобою у шахрайстві".

Прокоментував скандал і співзасновник monobank Олег Гороховський. Він зазначив, що Назарій Гусаков збирав кошти не лише через Банку, а й на рахунки в ПриватБанку. За словами Гороховського, наразі ситуація має такий вигляд, що Гусаков міг обманути донаторів і використати зібрані кошти не за призначенням.

Сам Гороховський особисто з Назарієм не знайомий, але одного разу поділився його збором у своєму каналі – на прохання друга. Зараз банк проводить додаткове розслідування, щоб з'ясувати можливі порушення та покращити прозорість зборів.

Співзасновник monobank також додав, що на банці Назарія залишилися кошти, і надалі списання можливе лише за виставленими рахунками на лікування.

Як відреагував на скандал Володимир Зеленський

Володимир Зеленський 22 червня заявив, що заслухав доповідь щодо скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства.

Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій,

– заявив президент.

Він також розповів, що Гусаков залишив територію України 13 червня. Наразі встановлюється його місцеперебування та інші суттєві обставини.

"Дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь", – резюмував український лідер.

Поліція відкрила 2 кримінальні провадження

У Національній поліції України заявили, що правоохоронці розпочали кримінальні провадження за статтями Кримінального кодексу України про шахрайство та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Назарія Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках. Триває досудове розслідування.