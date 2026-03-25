Наразі правоохоронці також вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Дивіться також Заволодів понад 1,3 мільйона гривень: Назарію Гусакову повідомили про підозру

Що відомо про нові деталі справи?

За даними слідства, після повернення з Італії, де Гусаков перебував на лікуванні, підозрюваному вручили нову підозру. Водночас правова кваліфікація його дій не змінилася.

Під час розслідування суттєво зросла кількість потерпілих – з 34 до 96 осіб. Також збільшилася і сума завданих збитків: із 1,3 мільйона гривень до 2 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що чоловік організував у соціальних мережах і телеграм-каналах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито термінову потребу в дороговартісному препараті для лікування спінальної м'язової атрофії.