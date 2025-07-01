Про це розповідає 24 Канал з посиланням на РБК-Україна. У справі збору коштів на лікування Назарія Гусакова, який хворіє на спінальну м’язову атрофію, ймовірно, діяла схема відмивання грошей.

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Листування Гусакова викрило схему відмивання грошей

За словами співрозмовників видання, Гусаков у листуванні з волонтеркою, яка допомагала збирати гроші, зізнався, що через нього "відмивали гроші". При цьому він отримував лише 3% від зібраної суми.

Фото: знімок екрана листування Гусакова з волонтером (РБК-Україна)

Останніми тижнями навколо львів’янина розгорівся гучний скандал через непрозору звітність збору благодійних коштів. У соцмережах помітили повторне використання одних і тих самих фото ліків та відсутність підтверджень їхньої купівлі.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що лікарня забезпечувала Гусакова трьома флаконами препарату "Еврісді" щомісяця впродовж року, тож збір коштів мав припинитися.

Однак Назарій продовжив приймати пожертви, пояснюючи це необхідністю додаткових реабілітаційних процедур і допоміжних засобів, які не покриває держава.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження – за статтями шахрайство та відмивання грошей.