Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина. В деле сбора средств на лечение Назария Гусакова, который болеет спинальной мышечной атрофией, вероятно, действовала схема отмывания денег.

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Переписка Гусакова разоблачила схему отмывания денег

По словам собеседников издания, Гусаков в переписке с волонтеркой, которая помогала собирать деньги, признался, что через него "отмывали деньги". При этом он получал лишь 3% от собранной суммы.

Фото: снимок экрана переписки Гусакова с волонтером (РБК-Украина)

В последние недели вокруг львовянина разгорелся громкий скандал из-за непрозрачной отчетности сбора благотворительных средств. В соцсетях заметили повторное использование одних и тех же фото лекарств и отсутствие подтверждений их покупки.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что больница обеспечивала Гусакова тремя флаконами препарата "Эврисди" ежемесячно в течение года, поэтому сбор средств должен был прекратиться.

Однако Назарий продолжил принимать пожертвования, объясняя это необходимостью дополнительных реабилитационных процедур и вспомогательных средств, которые не покрывает государство.

Правоохранители открыли два уголовных производства – по статьям мошенничество и отмывание денег.