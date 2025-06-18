Детали скандала передает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Почему произошел скандал с Назарием Гусаковым

Парень является достаточно медийным, и ему помогало много украинцев, СМИ, известных людей. Следует сказать, что лечение СМА очень дорогое, ведь препарат Evrysdi стоит около 300 тысяч. А в целом один месяц терапии стоит около 800 тысяч гривен.

Но 17 июня разгорелся скандал. Девушка, которая задонатила на сбор Назария, попросила отчет. Тот возмутился и сказал, что сделает это в виде исключения.

Впоследствии выяснилось, что у Назария был криптокошелек. Оборот криптовалюты на нем составляет 2,7 миллиона долларов. И единственным отчетом о сборах является чек на 1,5 миллиона гривен – эти средства Назарий просил перевести именно на криптокошелек для покупки лекарств за рубежом.

Также заподозрили, что фото препарата, которое привел парень, создано в фотошопе.



Фото препарата Evrysdi, которое опубликовал Назарий / Фото из соцсетей

Назарий Гусаков возмутился скандалом и заявил, мол, если ему не доверяют, то пусть не переводят средства.

Руководитель управления здравоохранения Львовского горсовета Марта Матюшко рассказала, что с июня 2024 года Назарий Гусаков полностью обеспечен лечением. Согласно предоставленному медицинскому заключению, он должен получать 3 флакона препарата в месяц и их полностью закупил город,

– сказано в материале.

Андрей Садовый также откликнулся на скандал. Он подчеркнул, что программа поддержки пациентов со СМА во Львове – уникальная для Украины. В 2024 году Назарий стал первым взрослым львовянином, который начал получать Evrysdi бесплатно. К тому же производитель бесплатно удваивает каждую купленную городом упаковку.

Сегодня ровно год, с тех пор Назарий находится на нашей программе. Он получает по 3 флакона в месяц – в соответствии с медицинскими заключениями. Все это время он получал необходимые медикаменты за средства городского и государственного бюджетов, а также от производителя. В его случае он, или кто-то из родных, приходит в поликлинику, чтобы получить месячную дозу препарата. Когда Назарий сообщил, что ему нужно увеличить дозу из-за слабости в мышцах, врачи предложили пройти повторную экспертизу – чтобы оценить, есть ли в этом необходимость,

– написал мэр Львова.

Сейчас Назарий не во Львове, а потому обследование не пришел.

"Когда мы начали предоставлять парню медикаменты, надеялись, что он прекратит сбор средств. Однако через некоторое время сборы были возобновлены. В разговоре он объяснил, что нуждается не только в лекарствах, но и вспомогательных средств, физической реабилитации и массажей. По словам самого Назара – процедур, которые предусмотрены медицинскими гарантиями, ему недостаточно. Семейный врач с ним на постоянной связи", – объяснил Садовый.

Городской голова добавил: ситуация непростая и может больно ударить по культуре благотворительности в Украине.

"Такие программы, как во Львове, есть не в каждом городе. Я не буду комментировать чужие деньги, сборы и криптокошельки. Но этот случай доказывает: нужно быть внимательными. Подавать отчеты об использованных средствах – это необходимость. И в то же время – не позволить себе отчаяться. Потому что добро и доверие – это то, на чем мы до сих пор держимся", – высказался он.