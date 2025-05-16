Мероприятие посетили представители общественных организаций и полиции, медики и журналисты 24 Канала. Трое женщин, которые сейчас являются членами организации ВОНА поделились своими историями и рассказали, как помогают наркозависимым женщинам.

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Опыт женщин с наркозависимостью

Татьяна, Карина и Марта в свое время прошли путь борьбы с наркозависимостью. Сейчас они работают в благотворительных организациях, которые помогают наркозависимым. Прежде всего – женщинам, ведь они сталкиваются с большими вызовами, чем мужчины. По словам активисток, на дискриминацию людей с наркозависимостью накладывается еще и предубеждение в отношении женщин.

Татьяна из Днепра 35 лет наркозависимая, однако уже 17 лет она на заместительной терапии и не только продолжает жить полноценной жизнью, но и помогает другим, и не только наркозависимым. Они с мужем часто помогают бездомным и другим уязвимым группам населения. Женщина говорит, что сейчас она говорит откровенно о своем опыте для того, чтобы помочь тем, кто переживает похожий период.



Карина, Татьяна и Марта / Фото, предоставлено 24 Каналу

Марта из Львова. Сейчас работает параюристом и помогает с юридическими вопросами наркозависимым женщинам. В 18 лет она попала в места лишения свободы, а по выходу оттуда – начала употреблять наркотики. Однако она решила изменить свою жизнь и обратилась к благотворительным организациям. Сейчас она на заместительной терапии. Женщина признается, что окончательно закрепить результат ей помогло рождение детей, ведь хотелось стать примером для них. Теперь Марта посвящает себя помощи наркозависимым.

Я познакомилась со многими людьми, которые раньше употребляли и сейчас имеют достижения, работают, иногда на руководящих должностях. Они изменили свою жизнь и я поверила, что тоже так могу. Для меня это был миф, но увидев это я поняла, что все может быть по-другому. И я понемногу начала менять свою жизнь, меня сняли с учета в полиции, перестала употреблять, а рождение детей помогло мне поставить точку на моем прошлом,

– делится Марта.

Карина сейчас живет в Днепре, но сама родом из Харькова – переехала из-за полномасштабной войны. Женщина длительное время употребляла наркотики. Однако родив ребенка решила меняться, а когда удалось – помогает меняться другим, потому что на своем пути она столкнулась с многочисленными случаями дискриминации. Врачи не оказывают должной помощи, если знают, что ты употреблял наркотики. Более того, она рожала ребенка имея ВИЧ-положительный статус. Тогда едва ли не вся больница знала об "особой" роженице и Карина чувствовала себя отвергнутой обществом. Теперь она посвящает себя тому, чтобы это изменить. Также она помогает женщинам с наркозависимостью, которые из-за войны были вынуждены переехать.



Карина, Татьяна и Марта / Фото, предоставлено 24 Каналу

Участницы мероприятия говорят, что людям с наркозависимостью в первую очередь нужна помощь и поддержка. Женщины обращают внимание и на то, что, например, к алкозависимым в обществе есть больше сопереживания, однако и то, и то – зависимости, с которыми нужно бороться.

Организация ВОНА является всеукраинским объединением женщин с наркозависимостью, однако ее члены работают не только в этом направлении, но и сотрудничают с другими организациями, в частности для противодействия домашнему насилию. Также сотрудничают с больницами и налаживают сотрудничество с правоохранительными органами, чтобы наркозависимые люди в первую очередь получали шанс изменить жизнь, а не приговор.